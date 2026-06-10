Valentín Barco será parte del Mundial 2026 con la Selección Argentina, en lo que simbolizará el primer campeonato oficial que el Colo jugará con la camiseta albiceleste. Apenas 4 partidos internacionales disputados y una temporada de consolidación en Europa le bastaron para meterse en la nómina.

No es de extrañar que su convocatoria al Mundial se asemeje mucho a la de Enzo Fernández en Qatar 2022. La posición, el estilo de juego atrevido, las buenas actuaciones en la previa del certamen y los elogios recibidos por sus compañeros lo catapultan a ser una de las posibles variantes de mayor confianza para Lionel Scaloni en Norteamérica.

El nacido en 25 de Mayo, que actualmente tiene 21 años, jugará su primera Copa del Mundo y al culminar su participación se mudará a Londres, ya que dejará Racing de Estrasburgo para ser parte del Chelsea, donde jugará justamente con Enzo Fernández. Las similitudes están más que a la vista.

Valentín Barco en la previa del Mundial

Luego de haber sido parte del plantel campeón de dos títulos en Boca, el Colo va por su primer trofeo con la Selección Argentina con el premio gordo: la Copa del Mundo.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, quiénes son los padres y cuántos años tiene Valentín Barco?

Fecha de nacimiento: 23 de julio de 2004.

23 de julio de 2004. Lugar de nacimiento: 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.

25 de Mayo, provincia de Buenos Aires. Edad actual: 21.

21. Nombre de la madre: Patricia Alegre.

Patricia Alegre. Nombre del padre: Walter Barco.

Walter Barco. Hermanos: una hermana, Martina Barco.

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Colo Barco en su infancia (Captura ESPN)

El Colo Barco nació en 25 de Mayo, una ciudad argentina ubicada en la zona centro-norte de la provincia de Buenos Aires y cabecera del partido homónimo. Fue fundada el 8 de noviembre de 1836 y cuenta con 23.814 habitantes según el censo de 2022. Barco es el menor de dos hermanos y desde infantiles viajaba horas desde la localidad bonarense a La Candela, a entrenarse con Boca.

Estadísticas y presente en Racing de Estrasburgo/Chelsea

Partidos jugados: 43

43 Goles : 3

: 3 Asistencias : 9

: 9 Títulos: 0

*Desde la próxima temporada jugará en el Chelsea.

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El camino de Valentín Barco en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 22 de marzo del 2024 – Argentina 3 El Salvador 0 (Amistoso Internacional).

22 de marzo del 2024 – Argentina 3 El Salvador 0 (Amistoso Internacional). Títulos ganados con la Mayor: 0

0 Partidos jugados: 4

4 Goles marcados: 2

2 Mundial anterior: no jugó

¿Qué rol tendrá en el esquema de Lionel Scaloni para el Mundial?

El Colo Barco partirá, a priori, como suplente en el equipo ideal de Scaloni para el Mundial. La competencia en el puesto con Alexis Mac Allister, Enzo Fernández y Rodrigo De Paul parece tenerlo en un segundo plano, pero es un hecho que al DT le gusta el estilo de juego del ex Boca y tendrá buenos minutos en el certamen.

De hecho, fue titular en los dos amistosos previos, donde convirtió un gol y fue una de las figuras. Los antecedentes de Julián Alvarez, Enzo y Alexis en Qatar, donde partieron como suplentes y el rendimiento individual los metió en el 11 inicial, le deberían bastar al Colo para ilusionarse con una posible titularidad en Norteamérica.

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Cotización, contrato y valor de mercado de Valentín Barco

Cuánto vale: según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante surgido en Boca tiene actualmente un valor de mercado de 40 millones de euros, posicionándose así como el noveno jugador más cotizado de la Selección Argentina.

según lo expuesto por el sitio web especializado Transfermarkt, el volante surgido en Boca tiene actualmente un valor de mercado de 40 millones de euros, posicionándose así como el noveno jugador más cotizado de la Selección Argentina. Salario: en Racing de Estrasbugo y según lo expresado por el sitio web Capology, Barco percibe, entre salario bruto y bonus, 1.360.000 euros por temporada. Sin embargo, su salario cambiará a partir de la próxima temporada, ya que jugará para Chelsea.

en Racing de Estrasbugo y según lo expresado por el sitio web Capology, Barco percibe, entre salario bruto y bonus, 1.360.000 euros por temporada. Sin embargo, su salario cambiará a partir de la próxima temporada, ya que jugará para Chelsea. Cláusula de rescisión: no poseía en Racing de Estrasburgo y no se conocen datos de una posible cláusula en Chelsea.

Vida personal: familia, pareja e hijos del Colo

El Colo Barco se encuentra en pareja desde sus tiempos en Boca con Yaz Jaurguy. De hecho, en diciembre del 2024 se comprometieron y días más tarde, en el mismo mes, anunciaron que iban a ser padres, aunque el embarazo se empezó a transitar tiempo atrás. En junio del 2025 nació la única hija del Colo y su pareja, a la cual llamaron Gemma.