El boxeo se subió a la tendencia del Álbum PANINI del Mundial 2026: quién es el representante de Argentina

Por iniciativa de DAZN, grandes boxeadores asumieron la representación de los diferentes seleccionados que se darán cita en la Copa del Mundo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El álbum de figuritas que, como es un clásico, lanzó PANINI con motivo del Mundial 2026 que comenzará a disputarse el próximo jueves 11 de junio está siendo furor entre los fanáticos no solo en Argentina y ha logrado también atraer la atención de otras disciplinas deportivas que no han querido quedar afuera de la tendencia.

Es el caso del boxeo, que a través de la Cadena DAZN y con el recurso siempre a mano de la Inteligencia Artificial creo su propia versión de los tradicionales cromos, incluyendo a boxeadores en representación de los 48 países que se darán cita en el certamen FIFA con sede en Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta la fecha han sido ocho las figuritas que se dieron a conocer en DAZN Boxing, con promesa de que habrá más, y entre ellas está la dedicada a Argentina. Quien recibió el honor de representar al país fue Fernando Martínez, excampeón mundial de peso super mosca de la FIB.

El Puma, de 34 años, supo construir un invicto de 18 peleas y se convirtió en campeón del mundo en febrero de 2022, año en que Argentina conquistó el Mundial de Qatar, venciendo en decisión unánime a Jerwin Ancajas en Las Vegas. Retuvo el cinturón en la revancha ante el filipino en octubre y luego sumó dos victorias ante Kazuto Ioka en Japón.

En noviembre del año pasado buscó la unificación de títulos mundiales ante Jesse Rodríguez, considerado el mejor peleador de la división, pero el dueño del cinturón del CMB lo derrotó por nocaut en el décimo asalto en Arabia Saudita, despojándolo de su corona.

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¿Cuándo volverá a pelear Puma Martínez?

Desde esa primera derrota de su carrera, Fernando Martínez no volvió a subir al ring y de momento no tiene ningún combate programado, lo que llegó a hacer pensar en un posible retiro. Sin embargo, el boxeador estuvo presente en la cartelera que presentó en Las Vegas el combate entre David Benavídez y Zurdo Ramírez, a inicios de mes, y desde su promotora deslizaron que también tuvo que ver con la búsqueda de cerrar un combate de regreso para el Puma.

Más figuritas de boxeo con motivo del Mundial

Además de Puma Martínez, DAZN lanzó las figuritas de Shakur Stevenson en representación de Estados Unidos, Filip Hrgovic por Croacia, Jai Opetaia por Australia, Agit Kabayel por Alemania, Anthony Joshua por Inglaterra, Naoya Inoue por Japón y Oleksandr Usyk por Ucrania.

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