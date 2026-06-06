Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Egipto por el amistoso internacional antes del Mundial 2026

Este sábado, Brasil se enfrenta a Egipto por un amistoso internacional de preparación en la previa de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Huntington Bank Field de Cleveland, comienza a las 19 horas de Argentina y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP. Sin embargo, la ausencia de Neymar Júnior es el detalle que más llamó la atención de todos.
Brasil vs. Egipto EN VIVO y ONLINE vía ESPN y Disney+ por un amistoso antes del Mundial 2026: minuto a minuto
Cabe recordar que Carlo Ancelotti lo incluyó en la nómina que disputará el Mundial venidero y significó su primera convocatoria después de más de dos años en los que estuvo alejado de la Verdeamarela. Pero a pesar de que el crack volverá a utilizar la número ’10’ en su espalda, se perdió los últimos partidos en Santos por una cuestión muscular que le impidió estar a la par.
Neymar Júnior, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)
Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Neymar sufrió una distensión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha. Por ese motivo es que el ídolo de todo el país no forma parte del equipo que enfrenta a Egipto por el amistoso internacional que sirve de preparación antes del comienzo de la Copa del Mundo, que será el próximo jueves 11 de junio y finaliza el domingo 19 de julio.
La formación de Brasil vs. Egipto
El fixture de Brasil en el Mundial 2026
La lista de convocados de Brasil para el Mundial 2026
- ARQUEROS: Alisson (Liverpool FC), Weverton (Grêmio FBPA) y Ederson (Fenerbahce SK).
- DEFENSORES: Marquinhos (Paris Saint-Germain), Danilo Luiz (CR Flamengo), Alex Sandro (CR Flamengo), Roger Ibáñez (Al-Ahli Saudi FC), Gabriel Magalhaes (Arsenal FC), Bremer (Juventus FC), Wesley (AS Roma), Douglas Santos (Zenit St. Petersburg) y Léo Pereira (CR Flamengo).
- VOLANTES: Casemiro (Manchester United), Lucas Paquetá (CR Flamengo), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Fabinho (Al-Ittihad FC) y Danilo Santos (Botafogo FR).
- DELANTEROS: Neymar Júnior (Santos FC), Vinicius Junior (Real Madrid CF), Raphinha (FC Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal FC), Matheus Cunha (Manchester United), Endrick (Lyon), Luiz Henrique (Zenit St. Petersburg), Rayan (AFC Bournemouth) e Igor Thiago (Brentford FC).