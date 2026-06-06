Por qué no juega Neymar en Brasil vs. Egipto por el amistoso internacional antes del Mundial 2026

Carlo Ancelotti lo convocó a la Copa del Mundo, pero no es parte del equipo que enfrenta a los africanos en el partido de preparación.

Este sábado, Brasil se enfrenta a Egipto por un amistoso internacional de preparación en la previa de la Copa del Mundo 2026. El partido que se disputa en el Huntington Bank Field de Cleveland, comienza a las 19 horas de Argentina y cuenta con el minuto a minuto en BOLAVIP. Sin embargo, la ausencia de Neymar Júnior es el detalle que más llamó la atención de todos.

Cabe recordar que Carlo Ancelotti lo incluyó en la nómina que disputará el Mundial venidero y significó su primera convocatoria después de más de dos años en los que estuvo alejado de la Verdeamarela. Pero a pesar de que el crack volverá a utilizar la número ’10’ en su espalda, se perdió los últimos partidos en Santos por una cuestión muscular que le impidió estar a la par.

Neymar Júnior, figura de la Selección de Brasil. (Getty Images)

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Neymar sufrió una distensión muscular de grado dos en la pantorrilla derecha. Por ese motivo es que el ídolo de todo el país no forma parte del equipo que enfrenta a Egipto por el amistoso internacional que sirve de preparación antes del comienzo de la Copa del Mundo, que será el próximo jueves 11 de junio y finaliza el domingo 19 de julio.

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