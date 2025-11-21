Tenso cara a cara entre Puma Martínez y Bam Rodríguez: el argentino fue separado por un miembro de la seguridad

Fernando Martínez y Jesse Rodríguez ya tuvieron el tradicional cara a cara para la prensa en Riad, Arabia Saudita, previo al combate que mantendrán este sábado, no antes de las 17.00 en hora de Argentina, por los títulos mundiales de peso supermosca de la AMB, la OMB y el CMB.

Ese careo fue uno de los más tensos de todos los de la velada presentada como “Ring IV: Noche de Campeones” que tendrá otros tres combates de título mundial, porque el argentino buscó sacar de eje al estadounidense, considerado el mejor peleador de la categoría, acercándose tanto para provocarlo que tuvo que ser separado por un miembro de la seguridad del evento.

El Puma también había buscado provocar al campeón mundial del CMB y la OMB en su ingreso a la sala de conferencia, acercándose hasta el atril en el que ya estaba ubicado Bam exponiendo sus cinturones ante la prensa y los fanáticos.

“Todavía no se enfrentó al verdadero Puma que tiene Argentina. Hay un puma que ruge, que tiene todo el poder, toda la experiencia y se lo va a comer al Bam Rodríguez. Pelee con grandes campeones, fui a los Juegos Olímpicos también, así que estamos preparados para ganar todos los títulos”, dijo ya en la rueda de prensa, mostrándose desafiante ante su rival.

Y agregó: “Es algo histórico para Argentina. Quiero marcar mi nombre en la historia, con los grandes boxeadores que tiene el país en tantos años. Es un gran legado el que tiene el boxeo argentino. Quiero convertirme en un gran campeón para toda la Argentina”.

Mensaje a los fanáticos en Argentina

Algo decepcionado por el hecho de que no se hayan logrado comprar los derechos para que la pelea pueda ser transmitida por cable en Argentina, lo que dificultará que los fanáticos puedan acompañarlo a la distancia, Puma Martínez envió de todos modos un mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

“Pueblo lindo, muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Es un cariño enorme lo que están haciendo por mí. Vamos a dejar la Argentina bien en alto. Un saludo para vos, viejita linda. Para vos, Mica, te amo con todo mi corazón. Eluney y Alma, las amo. Voy a dejar la Argentina bien en alto. Muchísimas gracias gente por el apoyo”, dijo a las cámaras de DAZN, cadena que transmitirá el evento en exclusiva por su plataforma, para lo que se requerirá suscripción y pago por el evento.

¿Cómo ver en vivo la pelea entre Puma Martínez y Bam Rodríguez?

La contienda entre el Puma Martínez y Bam Rodríguez de este sábado 22 de noviembre llevada a cabo en Arabia Saudita, solo podrá verse en Argentina a través de la plataforma digital DAZN. No solo hay que estar suscripto, sino que además se debe abonar 25 dólares. Al mismo tiempo, por 19 dólares se puede contratar el paquete DAZN Ultimate, que incluye la velada.

