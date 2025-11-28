Entrenó a Chino Maidana para pelear con Mayweather, le hizo un desafortunado comentario al Puma Martínez y tuvo que pedir disculpas a todo el boxeo argentino: “Exploté”

La dolorosa derrota de Fernando Puma Martínez el pasado sábado en Arabia Saudita, por nocaut en el décimo asalto ante Jesse Bam Rodríguez, no solo dejó para el boxeo argentino la decepción de haber perdido a su único campeón mundial en la actualidad, pues dejó escapar el cinturón de peso supermosca de la AMB, sino además una gran polémica ligada a un comentario que le hizo el entrenador Robert García.

La situación había tenido lugar el viernes, durante el evento de pesaje, cuando quien fuera preparador de Chino Maidana en sus combates ante Floyd Mayweather atacó al Puma haciendo referencia al primo fallecido de su propio expupilo. “Vas a ir a visitar a Pileta”, le dijo en alusión al apodo que tenía Martín Maidana, quien en agosto de este año fue encontrado sin vida en su casa a causa de un disparo autoinfligido.

Con el comentario, que dijo le salió como respuesta a las constantes provocaciones de Martínez a Jesse Rodríguez, su actual pupilo, Robert García no solo faltó el respeto a la familia Maidana y al Puma, sino también a todo el boxeo argentino, por lo que las críticas no tardaron en caer y se sintió en la necesidad de ofrecer disculpas públicas.

“Exploté. En realidad se me vino coraje y lo primero que se me vino a la mente fue decirle eso. No tendría que haberlo dicho. Yo lo acepto y lo bueno es que pude hablarlo con todos en Argentina. Creo que la gente entendió que todos cometemos errores”, le dijo a Izquierdazo.

El nocaut que le propinó a Puma Martínez la primera derrota de su carrera.

Sin embargo, García intentó excusarse señalando que fue Martínez el iniciador de las provocaciones que se pasaron de la raya. “Cuando uno empieza a mirar videos del Puma, entrevistas donde él estaba en varias ocasiones comentando ‘lo voy a matar, lo voy a matar’. Pues yo sé que es parte de la promoción, pero yo sentí… Bam tiene una niña que ya puede entender, tiene dos años y puede entender lo que escuche, los sobrinos, tiene mamá, tiene abuelos, tiene abuelas. Son palabras que se dicen para levantar la promoción”, se atajó.

¿Qué pasó en el pesaje entre Puma Martínez y Bam Rodríguez?

En la entrevista que concedió a Izquierdazo, Robert García se encargó de relatar su versión de los hechos que se sucedieron durante la ceremonia de pesaje. “Estaban ahí frente a frente y Puma empezó, como lo hizo en varias ocasiones, habló y trataba de intimidar a Bam”, dijo.

Y continuó: “Lo hizo con su cuerpo, poniéndole su frente en la cabeza, empujándolo. Me empujó a mi también y se me salió. En realidad es algo que no debería haber dicho. Yo sé que no tenía nada que ver con la pelea. Exploté y ya”.

