Dónde ver EN VIVO y ONLINE la pelea entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse Rodríguez por la unificación de títulos mundiales supermosca

Este fin de semana se vive una jornada vibrante en el boxeo. En Riad, capital de Arabia Saudita, este sábado 22 de noviembre y a partir de las 17 horas (de Argentina) se lleva a cabo la ansiada pelea entre Fernando Martínez y Jesse Rodríguez, por la unificación de títulos mundiales en la división del peso supermosca. El Puma es el campeón de la AMB, mientras que Bam es el monarca del CMB y la OMB.

Este evento estelar denominado como Ring IV: Noche de Campeones, no solo tiene en disputa los cinturones ya mencionados, sino que el ganador también recibirá el título que otorga la mítica revista The Ring. De esta manera, en el peso solo quedaría pendiente por conquistar el correspondiente a la FIB, que momentáneamente le pertenece al mexicano Willibaldo García.

El boxeador argentino es campeón mundial de la AMB por haber vencido a Kazuto Ioka por decisión unánime el 7 de julio de 2024. Diez meses después, el 11 de mayo y también en Japón, le ganó la revancha por la misma vía y dejó en claro cuáles son sus condiciones sobre el cuadrilátero. Así las cosas, el nacido en Buenos Aires está ante la posibilidad de sumar otros dos títulos.

Fernando Martínez, boxeador argentino, en la previa de la pelea ante Jesse Rodríguez. (Getty Images)

Lo cierto es que la contienda entre el Puma Martínez y Bam Rodríguez de este sábado 22 de noviembre llevada a cabo en Arabia Saudita, solo podrá verse en Argentina a través de la plataforma digital DAZN. No solo hay que estar suscripto, sino que además se debe abonar 25 dólares. Al mismo tiempo, por 19 dólares se puede contratar el paquete DAZN Ultimate, que incluye la velada.

¿Por qué no televisan la pelea de Puma Martínez vs Bam Rodríguez en Argentina?

Aunque desde Chino Maidana Promotions intentaron comprar los derechos para que la pelea entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez pudiera transmitirse en Argentina, finalmente no hubo un acuerdo total con la plataforma DAZN que será la única encargada de la trasmisión del evento estelar que se celebrará en Arabia Saudita.

Publicidad

Publicidad

Cartelera completa

David Benavídez vs. Anthony Yarde // Por el título mundial de peso semipesado del CMB.

Brian Norman Jr. vs. Devin Haney // Por el título mundial de peso welter de la OMB.

Abdullah Mason vs. Sam Noakes // Por el título mundial de peso superligero de la OMB

Jesse Rodríguez vs. Fernando Martínez // Por los títulos mundiales de peso supermosca de la AMB, el CMB y la OMB.

DATOS CLAVE

La pelea de boxeo entre Fernando Martínez (campeón AMB ) y Jesse Rodríguez (campeón CMB y OMB ) por la unificación de títulos es este sábado 22 de noviembre en Riad .

(campeón ) y (campeón ) por la unificación de títulos es este en . La pelea de unificación solo podrá verse en Argentina a través de la plataforma DAZN , con un costo de 25 dólares .

a través de la plataforma , con un costo de . La transmisión de la pelea en Argentina no se concretó por la falta de acuerdo entre DAZN y Chino Maidana Promotions.