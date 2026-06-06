Manchester City tomó una postura con el Diablito Echeverri ante el interés de River

Mientras el Millonario sueña con el volante para el segundo semestre, en Inglaterra tienen otra idea para su futuro inmediato.

River continúa moviéndose fuerte en el mercado de pases. Con la llegada de Nicolás Otamendi cerrada y las negociaciones abiertas con Ángel Correa, en Núñez también soñaban con concretar otro regreso que ilusionaba a los hinchas: el de Claudio Echeverri. Sin embargo, esa posibilidad empieza a enfriarse cada vez más.

El chaqueño, actualmente de vacaciones en Argentina luego de su préstamo en el Girona, deberá regresar al Manchester City una vez finalizado el Mundial. Y aunque en River seguían atentos a la situación con la ilusión de intentar repatriarlo, en Inglaterra hoy no ven con buenos ojos una vuelta al fútbol argentino.

Según pudo saber Bolavip, desde el entorno del City “no ven para nada” que Echeverri vuelva a River en este mercado. La postura del club inglés es clara: priorizar otra cesión en Europa para que el futbolista continúe su desarrollo competitivo en ligas del máximo nivel, pese a que todavía no logró asentarse desde su salida de Núñez.

En ese contexto, el panorama para River aparece complejo. Después de pasos irregulares tanto en Bayer Leverkusen como en España, el Diablito había empezado a contemplar la posibilidad de regresar al país. En el Millonario, además, entendían que el deseo personal del futbolista podía transformarse en un factor importante para abrir una negociación.

De hecho, en los últimos días hubo un gesto que reavivó por completo la ilusión de los hinchas: Echeverri volvió a ponerse la camiseta de River en un partido entre amigos, donde compartió cancha con Franco Mastantuono y también con el ex River Enzo Díaz.

Mastantuono y Echeverri jugaron un partido entre amigos durante el receso mundialista (@RenzoMPantich).

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La foto rápidamente alimentó las especulaciones sobre un posible regreso de dos de las grandes joyas surgidas de las inferiores riverplatenses. Sin embargo, mientras pensar en una vuelta de Mastantuono desde un principio se presentó complicado, la situación de Echeverri empieza a verse condicionada por la postura del Manchester City, que hoy apuesta a que su futuro inmediato continúe en Europa y lejos del Monumental.

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