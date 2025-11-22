Los tres campeones del mundo con la Selección Argentina que se podrían dedicar al boxeo según Puma Martínez: “Van al frente”

Fernando Martínez buscará este sábado en Riad, Arabia Saudita, unificar títulos mundiales en la división de peso supermosca. Como dueño del cinturón de la AMB que conquistó tras vencer a Kazuto Ioka en Japón, enfrentará a Jesse Rodríguez, que es monarca del CMB y la OMB, buscando dejar la bandera argentina en lo más alto de la escena del boxeo mundial.

En la previa de la pelea que será parte de una megacartelera con otros tres combates de título mundial, El Puma agradeció el apoyo que sus fanáticos le hacen llegar desde Argentina y también dejó un guiño a otros que, como él, ostentan el estatus de campeones del mundo.

En una dinámica que le propuso DAZN, cadena que estará a cargo de la transmisión de la pelea en exclusiva desde su plataforma, Martínez eligió a tres campeones del Mundial de Qatar con la Selección Argentina que consideró que también podrían desempeñarse bien en el boxeo.

“Creo que (Lionel) Messi, por la velocidad. (Rodrigo) De Paul, porque tiene mucho huevo y va para el frente. Y también (Lautaro) Martínez, porque El Toro también va para el frente. Creo que podrían andar bien en el boxeo”, dijo el peleador de 34 años que está invicto en los 18 combates que realizó como profesional.

El mensaje del Puma a sus fanáticos en Argentina

Algo decepcionado por el hecho de que no se hayan logrado comprar los derechos para que la pelea pueda ser transmitida por cable en Argentina, lo que dificultará que los fanáticos puedan acompañarlo a la distancia, Puma Martínez envió de todos modos un mensaje de agradecimiento para sus seguidores.

“Pueblo lindo, muchísimas gracias por el apoyo que me dan. Es un cariño enorme lo que están haciendo por mí. Vamos a dejar la Argentina bien en alto. Un saludo para vos, viejita linda. Para vos, Mica, te amo con todo mi corazón. Eluney y Alma, las amo. Voy a dejar la Argentina bien en alto. Muchísimas gracias gente por el apoyo”, dijo a las cámaras de DAZN, cadena que transmitirá el evento en exclusiva por su plataforma, para lo que se requerirá suscripción y pago por el evento.

¿A qué hora y dónde ver Puma Martínez vs. Bam Rodríguez?

La contienda entre el Puma Martínez y Bam Rodríguez de este sábado 22 de noviembre llevada a cabo en Arabia Saudita solo podrá verse en Argentina a través de la plataforma digital DAZN. No solo hay que estar suscripto, sino que además se debe abonar 25 dólares. Al mismo tiempo, por 19 dólares se puede contratar el paquete DAZN Ultimate, que incluye la velada.

Aunque desde Chino Maidana Promotions intentaron comprar los derechos para que la pelea entre Fernando “Puma” Martínez y Jesse “Bam” Rodríguez pudiera transmitirse en Argentina, finalmente no hubo un acuerdo total con la plataforma DAZN que será la única encargada de la trasmisión del evento estelar que se celebrará en Arabia Saudita. La velada está programada para las 17.00 y el combate del argentino no será antes de las 21.00.

