El día que Messi le trajo problemas al capitán de Austria: su voto en los premios The Best y el pedido de salida del Real Madrid

David Alaba enfrentó cuatro veces a Lionel Messi, con tres victorias para el defensor austríaco. Se volverán a cruzar, ahora en un Mundial.

Pese a que sus números ante Lionel Messi son positivos (tres victorias y apenas una derrota en enfrentamientos con sus clubes) David Alaba siempre se rindió a los pies del 10. Tal como lo hizo luego del partido entre Argentina y Argelia y del hat trick de Leo, el capitán de Austria -próximo rival de la Selección- y como aquella vez que por votarlo casi lo expulsan del Real Madrid.

Alaba es sin dudas el mejor jugador de la historia de Austria, según la prensa internacional que sigue su carrera desde sus inicios en el Bayern Munich, donde estuvo 13 años y luego en el Merengue, donde lleva otros cinco.

Alaba y Messi se enfrentaron cuatro veces: Leo ganó sólo una. Foto Getty Images.

El austríaco nacido en Viena y con padre nigeriano suma nada menos que cuatro Champions League (dos con cada uno de sus equipos), tres Mundial de Clubes (el último con el Real en el 2023), tres Supercopas europeas, 10 títulos de Bundesliga y dos ligas de España, una Copa del Rey, seis copas y cinco supercopas de Alemania. Además, fue elegido 10 veces el mejor jugador del año en Austria (del 2011 al 2016 y del 2020 al 2023).

Así de prolífera es la carrera del defensor que está disputando su primer Mundial, ya que la última participación fue en Francia 1998, donde no pudo superar la fase de grupos (al igual que en Italia 90). Con Ralf Rangnick como entrenador, en esta Copa del Mundo apuntan a llegar un poco más lejos que en los últimos 36 años.

“Podría decir que es lo máximo, porque además será el primer Mundial de mi carrera. Tal vez sea lo único que me faltaba, por eso es tan especial”, le dijo a la FIFA.

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Los hinchas argentinos ya están comparando las diferentes opciones de apuestas mundial para encontrar los mercados más atractivos antes del debut de la Selección.

Alaba quizá no llega en sus albores, tras la lesión que sufrió en diciembre del 2023, cuando se rompió por completo el ligamento cruzado de la rodilla izquierda. Le costó casi 400 días volver a jugar y comenzó a alternar entre banco y otras lesiones, lo que le quitó continuidad. Sin embargo, el DT de la selección lo considera fundamental por experiencia y voz de liderazgo para ordenar a una defensa que a la que le cuesta cuando el rival supera su línea de presión en el bloque alto.

Aquella polémica por Messi

“Es increíble que la superestrella argentina haya comenzado el Mundial con otro triplete, es una locura. Gracias a Dios que lo hizo hoy y, esperemos, no la semana que viene“, dijo Alaba tras el hat trick de Messi en el debut con Argelia y ya pensando en el partido del lunes en el que volverán a verse las caras.

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Alaba celebrando la victoria ante Jordania en el Mundial. Foto IG Alaba.

Se enfrentaron varias veces Alaba y Messi, aunque nunca coincidieron en el clásico de España: el austríaco pasó al Real Madrid en el mismo mercado de pases en el que Messi se fue del Barcelona hacia el PSG. El balance es positivo para el europeo: tres victorias para él y una sola para Messi, que nunca le convirtió goles.

¿Cuándo se enfrentaron? Siempre por Champions League, la primera vez fue en el 2013, con victoria para el Bayern Munich por 4-0 en las semifinales (en la revancha Messi fue al banco). La segunda vez fue en el 2020, un partido histórico en el que los alemanes vencieron nada menos que 8-2 al Barcelona. Ese día, por cuartos de final, Alaba hizo un gol en contra.

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Ya con Leo en tierras galas, llegó su primera victoria ante Alaba: fue 1-0 del PSG ante el Real Madrid (Courtois le atajó un penal al argentino). En la revancha por aquellos octavos de final fue triunfo para el Merengue, se dio una remontada histórica con tres goles de Benzema y Alaba siendo viral por celebrar con una silla plástica en alto. Aquella celebración se convirtió en un clásico.

Alaba y su festejo que se convirtió en un clásico. Foto Real Madrid.

Sin embargo, ni aquel hat trick de Benzema ni la remontada del Real Madrid ante el PSG en una Champions que luego quedó para los madrileños alcanzó para silenciar la polémica que surgió después: en los premios The Best que se entregaron en febrero del 2023, Alaba quedó en la mira por haber votado a Messi como mejor jugador de la temporada.

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El austríaco aportó su voto como capitán de su selección para que Leo se quedara una vez más con el premio que entrega la FIFA y, tras conocerse los sufragios, estalló el escándalo en Madrid: ¿por qué no eligió a su compañero de equipo y le dio su voto a un rival como Messi, ex Barcelona?

“A raíz de los Premios FIFA The Best. La Selección de Austria decidimos los votos de este galardón como equipo, no sólo yo. Cualquiera en la plantilla estuvo habilitado para votar y así procedimos. Todo el mundo sabe, y especialmente Karim, cuánto le admiro, como a sus actuaciones. Y ya he dicho en varias ocasiones que para mí es el mejor delantero del mundo; que todavía lo es. Sin lugar a dudas”, salió a explicar en redes sociales.

Los fanáticos del equipo blanco estallaron en las redes sociales, cuestionaron su lealtad a su club y hasta pidieron la salida, que claramente no ocurrió. “No soy yo quien escogió a Leo antes que a Karim. Somos un equipo y todo el mundo puede votar en nuestro equipo. Y al final hay un resultado y este fue el resultado”, dijo nuevamente en conferencia de prensa.

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Messi se llevó aquel premio con 52 votos a favor y compartió podio con los franceses Kylian Mbappé (44) y Benzema (34). Con su voto, Alaba aportó cinco puntos a Messi y tres a Benzema: aunque hubiese cambiado su elección no hubiese modificado el resultado final. Un detalle: Rangnick, DT de Austria, también votó en primer lugar a Messi.

En su debut, Austria venció 3-1 a Jordania y ahora deberán cruzarse con Argentina, este lunes desde las 14 en Dallas, Texas. “Argentina tiene una plantilla repleta de jugadores de primer nivel, además de Messi. No es casualidad que sean los actuales campeones del mundo. Sin embargo, haremos nuestro trabajo, nos prepararemos lo mejor posible y daremos lo máximo para conseguir un buen resultado”.

Alaba sabe que contra Messi obtuvo buenos resultados. Sin embargo, contra Leo no hay números que valgan y él lo sabe.

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