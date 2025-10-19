Es tendencia:
El llamativo enojo de Franco Mastantuono con Alaba por no dejarle patear un tiro libre con Real Madrid

En la sufrida victoria del Real Madrid ante Getafe, el argentino debió ceder un remate tras protagonizar un cruce de palabras que no pasó a mayores.

Por Bruno Carbajo

Mastantuono dejó una llamativa escena en la victoria de Real Madrid ante Estudiantes.
El Real Madrid se llevó una victoria trabajada y sufrida por 1-0 ante Getafe, gracias a un gol sobre el final de Kylian Mbappé. En un partido donde al Merengue le costó generar peligro, Franco Mastantuono volvió a ser titular, aunque no pudo brillar. Sin embargo, fue protagonista de una escena que no pasó desapercibida: una pequeña discusión con el experimentado David Alaba por la ejecución de un tiro libre.

La situación ocurrió en la última jugada del primer tiempo. El propio Mastantuono había provocado una falta muy peligrosa al borde del área y, con la personalidad que lo caracteriza, tomó la pelota decidido a hacer justicia. Era la chance perfecta para intentar convertir su primer gol de tiro libre en el club, pero su intención duró apenas unos segundos, ya que Alaba apareció en escena de inmediato.

El defensor austríaco, especialista con varios goles de pelota parada, se acercó al argentino para dejarle clara su intención de patear. Tras unas breves palabras con las bocas tapadas, terminó cediendo ante uno de los referentes del equipos, aunque no ocultó ciertos gestos que mezclaban sorpresa con molestia. Incluso Éder Militão se acercó a dialogar con el joven para explicarle la situación.

Aunque no terminó en gol, el tiempo le dio la razón al austríaco. Su remate fue potente, con dirección al arco, y obligó al arquero rival a una gran atajada para desviar la pelota. Fue, de hecho, la ocasión más clara de gol para el Real Madrid en toda la primera mitad.

De todas formas, lejos de generar un conflicto, el episodio quedó rápidamente en el olvido. Apenas el árbitro marcó el entretiempo, las cámaras mostraron a Alaba y Mastantuono dándose una palmada en el hombro camino al vestuario, en un claro gesto de compañerismo. Así, todo aparenta haber quedado en un pequeño roce de personalidades y ambición.

