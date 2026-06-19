David Alaba explicó por qué la Selección Argentina es mucho más que Messi: “No es un secreto”

El ex Bayern Munich y Real Madrid hizo su primera valoración de los campeones del mundo, antes de enfrentarlos en Dallas.

Once temporadas en Bayern Munich y cinco en Real Madrid hacen de David Alaba el futbolista de mayor reconocimiento dentro de un seleccionado austriaco de bajo perfil, que tras vencer 3-1 a Jordania en su debut en el Mundial se verá ahora las caras con la Selección Argentina, el próximo lunes 22 de junio en Dallas.

El máximo referente dentro del plantel que conduce Ralf Rangnick ya tomó nota de la producción de los campeones del mundo en la goleada 3-0 ante Argelia, así como de la actuación estelar de Lionel Messi, quien marcó todos los goles del partido. Sin embargo, dejó claro que las dificultades que les presentará el equipo de Scaloni van mucho más allá de lo que pueda hacer su capitán.

“No es ningún secreto el tipo de jugador que es Messi, tampoco que los actuales campeones del mundo son un equipo que sabe jugar muy bien al fútbol. Sabemos perfectamente a qué rival nos vamos a enfrentar. Además de Messi, tienen jugadores realmente excelentes”, comenzó diciendo durante una ronda de prensa.

Y agregó: “Como equipo han demostrado lo fuertes que son. Por supuesto nos encargaremos de analizar a la Selección Argentina en los próximos días, pero también trabajaremos en nuestro propio juego e intentaremos prepararnos de la mejor manera posible”.

Sube la vara de dificultad para la Selección de Austria. ¿También para Argentina?

Las declaraciones del arquero Schlager que De Paul le hará escuchar a Messi

Más de una vez, Rodrigo De Paul reconoció que pincha a Lionel Messi en la previa de los partidos, haciéndolo escuchar declaraciones o comentarios que se hicieron sobre él para despertarle el instinto competitivo en todo su potencial. Siendo así, no faltará oportunidad de que le haga saber la respuesta que dio el arquero de la Selección de Austria al ser consultado: “En principio, soy más del tipo de Cristiano Ronaldo”, avisó.

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Aunque aclaró: “Es un jugador que durante mucho tiempo ha rendido a un nivel muy bueno. Sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra. Tiene una presencia increíble y se nota en el equipo. Vamos a hacer todo lo posible por contrarrestarlo”.

¿Cuándo juegan Argentina vs. Austria?

El partido entre las selecciones de Argentina y Austria, correspondiente a la segunda fecha del Grupo J, se disputará este lunes 22 de junio desde las 14.00 (hora argentina) en el AT&T Stadium de Dallas, Texas.

Data clave

David Alaba y la selección de Austria enfrentarán a Argentina en Dallas.

y la selección de Austria enfrentarán a Argentina en Dallas. Argentina vs. Austria se jugará el lunes 22 de junio en Dallas.

se jugará el lunes 22 de junio en Dallas. Austria venció 3-1 a Jordania en su debut dentro del Mundial.