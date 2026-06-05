El DT de Austria, rival de Argentina, lanzó su primera advertencia para el Mundial: “Muchos ni siquiera nos han tenido en cuenta”

La Selección de Austria llega sin grandes figuras al Mundial y viene de sufrir la lesión de uno de sus futbolistas más importantes, Christoph Baumgartner, quien ya fue desafectado de la competencia. Liderada en campo por David Alaba, defensor que este mismo mes finaliza su contrato con Real Madrid, viene de imponerse 1-0 a Túnez en un amistoso disputado ante Túnez el pasado lunes y tiene pendiente un encuentro ante Guatemala, ya en Estados Unidos, cuya fecha todavía está por confirmarse.

En su regreso a una Copa del Mundo después de 28 años, el equipo que conduce Ralf Rangnick, segundo rival de Argentina en el Grupo J, no despierta mayores expectativas más allá de la ilusión lógica de sus propios hinchas. Sin embargo, el entrenador advirtió que tienen con qué dar la sorpresa. “Habrá que sorprender a todos, porque muchas selecciones todavía no nos tienen en cuenta”, señaló.

“Nos hemos ganado de nuevo el cariño de los hinchas, especialmente por nuestro estilo de juego. Porque jugamos de forma muy proactiva, tanto con el balón como sin él. Y también porque se siente un gran espíritu de equipo”, agregó el DT que supo conquistar tres títulos con el Schalke 04 en Alemania y que tuvo un breve paso por Manchester United en la temporada 2021/2022.

Tras instalarse este jueves en su centro de entrenamiento ubicado en Santa Bárbara, California, el seleccionado austríaco ultima los detalles de su preparación para su estreno mundialista ante Jordania, el miércoles 17 de junio en San Francisco, pero también le apunta al duelo que seis días más tarde afrontará ante la Selección Argentina.

You may have one player more – but we are Austria! 🇦🇹💪🏻 #GemeinsamÖSTERREICH pic.twitter.com/nX9GBRPDrc — ÖFB – oefb.at (@oefb1904) June 3, 2026

Según Rangnick, la unión del grupo será la clave para equiparar fuerzas con los campeones del mundo vigentes. “Cuando ves jugar al equipo, te das cuenta de que no solo juegan al fútbol para conseguir resultados. No somos solo un grupo de personas con intereses comunes; nos hemos convertido en una familia. Los propios jugadores hablan de ello constantemente, y creo que eso es lo que nos hace especiales”, remarcó.

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Sin reemplazo para Baumgartner

Ralf Rangnick manifestó que de momento no incluirán ningún futbolista a la lista en reemplazo del lesionado Christoph Baumgartner, por lo que de momento se mantendrá trabajando con los 25 convocados restantes. “Una convocatoria de última hora es posible, según el reglamento, hasta un día antes del primer partido de la fase de grupos contra Jordania”, manifestó para aclarar que no se apresurará a tomar una decisión.

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