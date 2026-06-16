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Mundial 2026

El golazo de Lionel Messi para que Argentina le gane a Argelia en el debut del Mundial 2026

El 10, con un zurdazo fenomenal, abrió la cuenta para que la Albiceleste empiece ganándole a los africanos.

Lionel Messi abrió la cuenta en Argentina - Argelia.
© Getty ImagesLionel Messi abrió la cuenta en Argentina - Argelia.

Lionel Messi disputa su sexta y última Copa del Mundo con la camiseta de la Selección Argentina, donde los comandados por Lionel Scaloni enfrentan a Argelia en el Arrowhead Stadium, que está situado en Kansas City.

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Después de que a la Pulga le anularan el primer tanto del partido por offside, algo que también ocurrió con la anotación de Farès Chaïbi, el rosarino recibió una estupenda asistencia de Rodrigo De Paul para encarar y frotar la lámpara con su pie izquierdo.

Al colgar la pelota del ángulo superior izquierdo del arco defendido por Luca Zidane, el capitán argentino llegó a los 14 tantos en las seis ediciones mundialistas que afrontó y quedó a tan solo dos de Miroslav Klose, el alemán que es el máximo artillero en la historia de los mundiales.

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Julián Mazzara
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