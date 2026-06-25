Con el regreso de Ney, la Verdeamarela goleó a Escocia en Miami y se aseguró un lugar entre los 32 mejores de la Copa del Mundo.

Luego de perderse los dos primeros partidos de Brasil en el Mundial, Neymar sumó minutos en la goleada por 3 a 0 ante Escocia en Miami. Los de Carlo Ancelotti sellaron su clasificación a los 16avos de final y, de momento, su rival en dicha instancia será Japón. Fue una jornada de mucha emoción para Ney, que regresó a las canchas luego de sufrir una lesión muscular.

Parte de la familia de Neymar estuvo en el Hard Rock Stadium para disfrutar de la goleada de Brasil, pero también para ver al 10 volver a las canchas. Ney ingresó a los 31 minutos del segundo tiempo por Matheus Cunha. Si bien el partido estaba liquidado, para el jugador de Santos lo importante fue sumar ritmo de competencia.

Entre todos los allegados de Neymar estaba Davi Lucca, su hijo mayor. El joven tiene 14 años y alentó a su padre en una de las plateas del Hard Rock Stadium. Lo hizo con la camiseta suplente de la selección de su país, pero una vez que terminó el partido vivió un incómodo momento.

Ney ante Escocia. (Foto: Getty).

¿Qué pasó con el hijo de Neymar en Miami?

Al finalizar el partido, los jugadores de Brasil celebraron la clasificación a los 16avos de final, pero para Neymar fue un duelo especial ya que se trataba de su vuelta a las canchas. Cabe recordar que no era una fija entre los 26 convocados, pero Ancelotti finalmente lo citó.

Ney se acercó al sector donde estaba su familia y Davi Lucca quiso acceder al campo de juego, pero la seguridad se lo impidió en dos oportunidades hasta que los agentes vieron que el propio futbolista pedía que lo dejen pasar. Finalmente así sucedió y el 10 brasileño pudo saludarlo y estar junto a él.

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O póbi! 🗣️ Um segurança tentou impedir que Davi Lucca, filho de Neymar, chegasse perto do camisa 10 no final da partida entre Brasil e Escócia, nesta quarta (24). Ninguém pode dizer que a segurança não funcionou, né?! 🤣



📹: @CazeTVOficial pic.twitter.com/LAtABFfMk9 — Hugo Gloss (@HugoGloss) June 25, 2026

Así está el cuadro de 16avos del Mundial 2026

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá (CONFIRMADO)

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Ghana

España vs. Austria

Estados Unidos vs. Bosnia

Egipto vs. Cabo Verde

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Escocia

Inglaterra vs. Argelia

Argentina vs. Uruguay

Australia vs. Irán

Suiza vs. Bélgica

Colombia vs. Croacia

DATOS CLAVE

Neymar regresó a las canchas tras una lesión muscular en la goleada de Brasil 3 a 0 ante Escocia.

regresó a las canchas tras una lesión muscular en la goleada de Brasil 3 a 0 ante Escocia. La selección dirigida por Carlo Ancelotti selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial.

selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial. El hijo mayor del futbolista, Davi Lucca, vivió un incómodo momento con la seguridad del estadio al intentar ingresar al campo de juego.