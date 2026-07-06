El legado de Héctor Cúper en Egipto: defensa sólida, pocos goles en contra y la vigencia de Salah

El entrenador argentino los devolvió a un Mundial en Rusia 2018 y marcó un estilo que perdura. En lo que va del Mundial, recibió apenas 4 goles.

Fue el hombre que lo devolvió a un Mundial después de 28 años. Había asumido en marzo del 2015 y para Rusia 2018 Egipto volvía a posicionarse, como en otras épocas, como una de las potencias africanas. Este presente, clasificado a octavos por primera vez en sus cuatro mundiales disputados, no puede entenderse sin el paso de Héctor Cúper por los faraones. Aunque hace ocho años que el argentino dejó de su entrenador, hay un hilo que une esta actualidad con aquel pasado de resurrección.

La clasificación a aquel Mundial fue el broche de oro de una campaña que devolvió a Los Faraones a los primeros planos del continente. Había sido campeón de la Copa Africana de Naciones tres veces consecutivas (2006, 2008 y 2010) pero lo sucedieron tres ediciones sin siquiera clasificarse. No sólo logró jugar nuevamente la Copa, sino que llegó a la final. Y logró potenciar en la selección a un Mohamed Salah, que llegó ya como una estrella a aquel Mundial.

De hecho, su rendimiento en Egipto con Cúper alcanzó su pico máximo: 15 goles en 24 partidos. Con el actual entrenador, Hossam Hassan, lleva 12 en 22. Si bien cuando el argentino asumió como DT, el delantero ya jugaba en Europa y había sido campeón con el Basilea suizo y con el Chelsea inglés, su consagración fue cuando en el 2017 llegó al Liverpool, apenas cinco meses después de perder la final de la Copa Africana. En octubre de ese mismo año, convertiría ante Congo los dos goles que lo llevaron derecho a Rusia, el último de penal en tiempo de descuento.

Al Mundial llegó en plena recuperación: en la final de la Champions ante el Real Madrid debió abandonar el campo de juego por una lesión que le provocó chocar ante Sergio Ramos. Estuvo ausente en los amistosos previos y fue al banco ante Uruguay en el debut (0-1). Y aunque Egipto perdió, él pudo mostrar lo suyo: goles ante Rusia (1-3) y Arabia Saudita (1-2).

Egipto viene de eliminar en Australia. (Foto: Getty)

Cúper corazón

Ese fue el final de la historia: la llegada al Mundial de Rusia. El regreso de Egipto y su primer y hasta ahora único Mundial para el DT. “He perdido muchas finales, sí, claro, y algunas he ganado. Y gané una final que es extraordinaria: ir al Mundial con Egipto es fabuloso. Son 100 millones de personas y hay 70 millones que están contentas“, dijo en una entrevista en La Nación.

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Es que Cúper llegó a las pirámides con ese estigma: el de perder finales. Fue subcampeón con Huracán en el Clausura 94, perdiendo casi una final mano a mano con Independiente en la última fecha del torneo; ganó la Copa CONMEBOL con Lanús en el 96 y luego llegó el derrotero de las definiciones. Copa del Rey 98 con el Mallorca (perdió con el Barcelona); Recopa de Europa (cayó con Lazio); ya con el Valencia llegó a la final de la Champions pero perdió con el Real Madrid, y luego volvió a caer al siguiente año pero contra el Bayern.

Fue segundo en el Calcio con el Milan y hasta perdió otra final con el Aris Salónica griego, ante Panathinaikos. Y si, la final de la Copa Africana con Egipto la perdió con Camerún. Pero para Los Faraones fue una victoria en si misma: tres torneos sin clasificarse y luego caer en la final. Y meses después llegar a un Mundial. ¿Cómo no valorarlo pese a la derrota?

“¿La realidad cuál era? 28 años que no vas a un Mundial. A lo mejor no es un fútbol brillante, pero somos un equipo humilde, trabajador, disciplinado, que da importancia a pequeños detalles que definen los partidos de fútbol”, explicaba en el sitio de la FIFA. Ese año fue galardonado como el Entrenador del Año de la CAF (Confederación Africana de Fútbol).

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Egipto quiere seguir haciendo historia. (Foto: Getty)

“La gente está feliz, al punto que se deja llevar por el entusiasmo. Hoy están convencidos que pasaremos la primera fase. El otro día estaba en un supermercado y alguien me dice ‘podemos ganar el Mundial’… Y bueno, no hay ninguna regla que lo prohíba, lo vamos a intentar. No puedo decir ‘no, imposible‘, pero bueno, fácil no será. Hay que saber quienes somos y transmitirlo a la gente”; contaba en aquel momento.

Pese a que en su carrera Cúper (hoy DT de Universitario de Perú) había dirigido a estrellas como Ronaldo, Vieri, Cannavaro entre otros, se encontró con un Salah de 25 años jugando en Europa pero con una humildad sorprendente: “La influencia más notoria de Mohamed Salah es que fue uno más. ¿Qué quiere decir eso? Mucho. Es decir, metió casi todos los goles, trabajó y corrió como el resto. Estuvo siempre identificado con el grupo. No tuvo privilegio alguno. Parece algo simple, pero es muy importante”.

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“Es un jugador con enorme talento, pero humilde. La gente decía ‘la selección es Salah y diez más’ y yo siempre contesté ‘quizá sea cierto, porque es quien te puede definir los partidos, pero además porque no se siente más que los demás’, y eso lo entendieron todos muy bien, él y sus compañeros. No hubo ningún problema de ego”. Salah no es el único sobreviviente de aquellos tiempos: Mahmoud Ahmed Ibrahim Hassan, conocido como Trezeguet, era uno de los pilares del mediocampo.

La era post Cúper

Pese a no haberse clasificado al Mundial de Qatar no fue mala su eliminatoria: ganaron su grupo invictos y terminaron cayendo por penales ante Senegal, rival ante el que habían perdido la final de la Copa Africana en febrero del 2022, también en la definición desde los 12 pasos. Hubo revancha en su búsqueda para llegar al 2026: finalizaron primeras en su grupo y consiguieron su ticket directo, con Salah como goleador del equipo (9) y segundo detrás del argelino Mohamed Amoura.

Algo que se sostuvo en el tiempo y que en su momento le trajo muchas críticas al DT argentino es lo que hoy lo tiene en octavos de final de un Mundial: su solidez defensiva. En lo que va de la Copa, recibió cuatro goles y convirtió 6. Cerró la fase de grupos con empates ante Bélgica e Irán, venció 3-1 a Nueva Zelanda e igualó con Australia (1-1) en 16avos, superando a los oceánicos en los penales.

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“Lo primero que notamos cuando llegamos era que al equipo le faltaba una solvencia defensiva. El fútbol de hoy dice que hay que jugar bien, y con eso se refieren a tener el balón, y tocar y tocar y tocar y tocar. Y sí, pero en el fútbol también hay que defender bien. Y eso fue lo que dio el carácter a la selección. Yo sabía que nosotros íbamos a marcar al menos uno, y a veces más. Se necesitaba intentar no recibir. Y salió bien”, decía Cúper hace algunos años.

Egipto sigue siendo un equipo duro al que cuesta convertirle. Sudáfrica le ganó 3 a 1 en marzo del 2025 y Croacia le ganó 4 a 2 en marzo del 2024 en un amistoso fueron los dos resultados más abultados en los últimos años. Ante Brasil, en este 2026 y como previa al Mundial, cayeron apenas por 2 a 1. Y empataron sin goles con España en marzo.

Otro dato a tener en cuenta: buscan siempre golpear desde el arranque. Ante Bélgica, Irán y Australia, abrieron el marcador antes del primer cooling break: en el debut fue a los 20 (Emam Ashour), contra los iraníes fue Rezaeian a los 5 y en 16avos abrió el marcador otra vez Ashour a los 13. En la única victoria que consiguieron en la fase de grupos, arrancaron perdiendo a los 15 minutos y lo dieron vuelta en el segundo tiempo (Zico, Salah y Trezeguet).

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Esa solidez que buscó Cúper hace algo más de una década cuando asumió aún se sostiene. Intentan golpear con Salah y cumplir un sueño que lleva muchos años de construcción pero que siguen sintiendo que es posible.

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