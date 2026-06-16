Veloz, goleador y fan de Cristiano Ronaldo: el goleador de Argelia al que rechazaron por su baja estatura y hoy quiere ser el terror de Argentina

Un apellido famoso como Zidane. Una estrella como Riyad Mahrez. Y un arma letal como Mohamed El Amine Amoura. A los 26 años, el delantero -goleador en las eliminatorias africanas- será el hombre a tener en cuenta para la defensa de la Selección Argentina en el debut en el Mundial 2026: con -apenas- 1.70 de altura, es muy (muy) veloz, técnico, incansable y tenaz, según los medios alemanes que lo siguen cada fin de semana en el Wolfsburgo. Y, además, fanático de Cristiano Ronaldo, a quien eligió como su ídolo.

Nació en el 2000 y desde el 2021 juega en la selección. Foto IG.

Su ascenso fue meteórico: nacido en el 2000 en Jijel, Argelia, y dando sus primeros pasos allí, ya pasó por Suiza, Bélgica y ahora Alemania, aunque todo indica que podría partir pronto. Lejos de las estrellas argelinas que comenzaron a patear en clubes europeos, especialmente en Francia, él se inició en los potreros y clubes de barrio, antes de que a los 18 se sumara definitivamente al ES Sétif. La relación con su hogar es estrecho: hijo de un agricultor y una ama de casa y con otros cuatro hermanos, el 18 que utiliza en su camiseta es el código administrativo de Jijel, su lugar natal.

Su metro 70 (algunos sitios dicen que es unos centímetros más bajo) le trajo algún sinsabor cuando fue rechazado dos veces por su estatura cuando quiso pegar el salto a los grandes clubes de Argel, capital del país. También hubo una etapa en la que quiso colgar los botines, porque no lograba adaptarse a estar lejos de su familia. Sin embargo, cuando empezó a meter goles, todo cambió.

En el Setif convirtió nada menos que 17 goles en su temporada inicial, cuando todavía era un adolescente. A los 21 años ya estaba en Europa (y en la selección): el primer club en contratarlo fue el Lugano de Suiza. Tuvo varios apodos que nacieron allí: Le petit Salah (el pequeño Salah) y Sonic (el personaje de dibujitos animados que se destaca por su velocidad).

En Suiza ganó la Copa local y metió 17 goles en dos temporadas. Motivo suficiente para pasar a la liga de Bélgica: en el Union Saint-Gilloise jugó 45 partidos y metió 22 goles, además de salir campeón. De allí pegó el salto a la Bundesliga: a préstamo, llegó con una lesión, lo que le complicó explotar en el inicio. Aquellos dos goles ante el Bayern Munich y un total de 10 gritos hicieron que el club alemán decidiera hacer uso de la opción a cambio de 14.75 millones de euros.

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Pese a sus 18 goles (en 67 partidos) en total, el equipo descendió al final de la última temporada tras el repechaje y es por eso que se habla de su posible mudanza a otros equipos europeos.

La atura, su gran valor

Más allá de su rápida llegada a Europa, debutó en los Zorros del Desierto allá por el 2021, con 21 años. “Un jugador moderno e impredecible, capaz de cambiar el rumbo de un partido por sí solo”, lo definió su entrenador Petkovic.

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Pese al rechazo que sufrió en su juventud, Amoura logró convertir su baja estatura en un arma letal: a no subestimarlo ni siquiera en el juego aéreo. En la fase de clasificación de la CAF fue el máximo anotador con 10 goles en 10 partidos, participando directamente en el 58% de los festejos de Argelia.

Los medios alemanes destacan que puede alcanzar una velocidad máxima superior a los 36 kilómetros por hora (por encima de Haaland o Mbappé por citar ejemplos), pero sobre todo mencionan que puede alcanzar ese tope casi desde el arranque del sprint.

Entre las cualidades que más se destacan es la de saber buscar bien el espacio, desmarcarse sin balón y muy técnico con la pelota. Atento a las contras para aprovechar ese arranque veloz, nunca se da por vencido y suele correr pelotas que parecen perdidas, aprovechando cuando los rivales se distraen. A tener en cuenta también su dominio del balón en el remate con su pierna derecha, con buen efecto para buscar el ángulo. Eso sí, le cuesta mucho con su otro perfil y además suele llevarse amarillas en cada partido.

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En su presentación en el Wolfsburgo eligió a Cristiano como ídolo, aunque también se habla de Zinedine Zidane (ídolo de muchos argelinos y padre del arquero que saldrá hoy a la cancha) y también Mahrez por lo que significa hoy.

Pese a su altura, se destaca por su velocidad y su definición. Foto IG.

Este martes, Argelia regresa a los Mundiales después de 12 años, enfrentando a la Selección de Messi y Scaloni, y a una defensa que intentará minimizar las cualidades de Amoura y no sumarse al historial de sorpresas de los argelinos en las Copas del Mundo.

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