Dónde juegan los futbolistas de la Selección de Egipto, rival de Argentina en los octavos de final del Mundial 2026

El seleccionado egipcio está nutrido por muchos futbolistas de su liga local, pero tiene futbolistas de renombre en Europa.

Clasificada a los octavos de final de un Mundial por primera vez en su historia, la Selección de Egipto será el nuevo obstáculo que tendrá Argentina en el camino por ir en busca de hacer efectiva la defensa del título conquistado en Qatar. Ambos equipos se verán las caras este martes en Atlanta, desde las 13.00, sabiendo que solo el ganador seguirá adelante.

Saben los egipcios que la responsabilidad deberá asumirla su rival, no solo por la corona que defiende sino también por el propio peso del nombre de sus futbolistas. En el seleccionado africano, resalta el nombre de Mohamed Salah, que se sabe ya no continuará en Liverpool, y la compañía en ataque de Omar Marmoush, futbolista de Manchester City.

Por fuera de sus dos figuras más atrayentes, son muy pocos los futbolistas que militan en el fútbol europeo. El defensor Mohamed Abdelmonem lo hace en el Niza de Francia, el delantero Ibrahim Adel lo hace en el Nordsjælland danés, Haissem Hassan viene de descender con Real Oviedo en España y la joya de 18 años Hamza Abdelkarim pertenece al Barcelona, pero todavía no debutó en el primer equipo.

Mohamed Salah, figura de la Selección de Egipto, dejó Liverpool en libertad de acción.

Los 26 futbolistas de Egipto y los clubes en los que juegan

ARQUEROS : Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC).

: Oufa Shobeir (Al-Ahly SC), Mohamed El Shenawy (Al-Ahly SC), Mohamed Alaa (El Gouna SC) y El Mahdi Soliman (Zamalek SC). DEFENSORES : Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC).

: Mohamed Abdelmonem (OGC Nice), Hossam Abdelmaguid (Zamalek SC), Ramy Rabia (Al-Ain FC), Yasser Ibrahim (Al-Ahly SC), Ahmed Fatouh (Zamalek SC), Karim Hafez (Pyramids FC), Mohamed Hany (Al-Ahly SC) y Tarek Alaa (ZED FC). VOLANTES : Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC).

: Marwan Ateya (Al-Ahly SC), Mohanad Lasheen (Pyramids FC), Hamdy Fathy (Al-Wakrah SC), Nabil Dunga (Al-Najma SC), Emam Ashour (Al-Ahly SC) y Mahmoud Saber (ZED FC). DELANTEROS: Mohamed Salah (Libre), Trezeguet (Al-Ahly SC), Ibrahim Adel (FC Nordsjælland), Mostafa Ziko (Pyramids FC), Haissem Hassan (Real Oviedo CF), Zizo (Al-Ahly SC), Omar Marmoush (Manchester City) y Hamza Abdelkarim (FC Barcelona).

Data clave

Egipto y Argentina se enfrentarán este martes en Atlanta por el Mundial.

se enfrentarán este martes en Atlanta por el Mundial. Mohamed Salah resalta en la convocatoria de Egipto como futbolista libre.

resalta en la convocatoria de Egipto como futbolista libre. Omar Marmoush compone el ataque de Egipto siendo jugador del Manchester City.