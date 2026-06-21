La calculadora del Grupo H: qué necesita cada selección para ser rival de Argentina en 16avos de final del Mundial

España llega como líder, pero Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita mantienen chances de clasificación en una zona que definirá al contrincante de la Albiceleste en la siguiente ronda.

La goleada de España sobre Arabia Saudita y el inesperado empate entre Uruguay y Cabo Verde terminaron de cerrar este domingo la segunda fecha del Grupo H del Mundial, una zona que la Selección Argentina debe seguir con especial atención. Y es que de allí saldrá uno de los posibles rivales de la Albiceleste en los dieciseisavos de final. Sin embargo, los resultados, lejos de aclarar el panorama, terminaron de abrirlo por completo.

A falta de una jornada, ningún equipo logró asegurarse la clasificación y tampoco hay selecciones eliminadas. España lidera con cuatro puntos, mientras que Uruguay y Cabo Verde suman dos unidades cada uno y Arabia Saudita conserva una, aunque todavía mantiene posibilidades matemáticas de avanzar.

La situación también tiene impacto directo sobre Argentina. Si el equipo de Lionel Scaloni termina primero en el Grupo J, se cruzará en dieciseisavos con el segundo del Grupo H. Si finaliza segundo, enfrentará al líder de esa zona. Esa posición comenzará a definirse con mayor claridad este lunes, cuando la Albiceleste dispute un duelo clave frente a Austria por el liderazgo del grupo. Mientras tanto, del otro lado del cuadro, la calculadora ya empezó a trabajar.

¿Qué necesita cada selección para ser posible rival de Argentina?

Los siguientes escenarios contemplan la posibilidad de que Argentina finalice como líder del Grupo J. En ese caso, su rival en dieciseisavos de final será el segundo clasificado del Grupo H.

España : Aunque hoy lidera el grupo, todavía podría terminar segunda. Eso ocurriría principalmente si pierde frente a Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia.

: Aunque hoy lidera el grupo, todavía podría terminar segunda. Eso ocurriría principalmente si pierde frente a Uruguay y Cabo Verde no le gana a Arabia. Uruguay : La vía más directa es empatar con España. Si los charrúas igualan, llegarán a 3 puntos. En ese caso necesitará que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita. Si los africanos empatan, también llegará a 3 y habría que definir por diferencia de gol.

: La vía más directa es empatar con España. Si los charrúas igualan, llegarán a 3 puntos. En ese caso necesitará que Cabo Verde no le gane a Arabia Saudita. Si los africanos empatan, también llegará a 3 y habría que definir por diferencia de gol. Cabo Verde : la vía más sencilla para que sea el rival de Argentina es que le gane a Arabia Saudita y que España no pierda contra Uruguay.

: la vía más sencilla para que sea el rival de Argentina es que le gane a Arabia Saudita y que España no pierda contra Uruguay. Arabia Saudita: necesita sí o sí derrotar a Cabo Verde. Si no gana, queda eliminada. Y aun ganando, debe apelar a que España le gane a Uruguay.

Así está el Grupo H

Grupo H

# Equipos PTS J Gol +/- G E P 1 España 4 2 4:0 4 1 1 0 2 Uruguay 2 2 3:3 0 0 2 0 3 Cabo Verde 2 2 2:2 0 0 2 0 4 Arabia Saudita 1 2 1:5 -4 0 1 1