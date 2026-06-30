Zlatan Ibrahimovic reconoció a Orlando Gill tras su actuación con Paraguay ante Alemania: “El partido de su vida”

Tras sufrir en carne propia los cuatro goles que le propinó Estados Unidos a Paraguay en su trágico debut en el Mundial, Orlando Gill tuvo su actuación consagratoria en dieciseisavos de final, no solo para ayudar al equipo de Gustavo Alfaro a conservar el empate en el tiempo de juego reglamentario, sino además por tapar dos penales en la definición que permitió dejar eliminada a la Selección de Alemania y sellar boleto a octavos de final.

Para intentar explicar una nueva catástrofe mundialista para el seleccionado alemán, que hace tres ediciones consecutivas no logra instalarse en octavos de final, Zlatan Ibrahimovic destacó precisamente la tarea del arquero que es propiedad de San Lorenzo, en su nuevo rol de analista para Fox Sports en Estados Unidos.

“Así es el juego, se gana o se pierde. No hay una segunda oportunidad como en fase de grupos. Si no metes los goles cuando hay grandes oportunidades de marcar… El portero de Paraguay pudo haber jugado el partido de su vida”, dijo el legendario exdelantero sueco.

Como elogio al seleccionado que conduce Gustavo Alfaro, Zlatan lo destacó como un equipo “sólido, que defiende bien y supo mantener el área cerrada ante el empuje de Alemania”. Luego, agregó que “la definición por penales es una lotería, que puede ser para cualquiera”.

“De héroe a cero” y la Máquina Alemana volviendo a casa: el video de Zlatan ya está…https://t.co/Ef3d98VRj2



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Zlatan se lamentó por Jonathan Tah

En relación a la temprana eliminación de la Selección de Alemania, Zlatan Ibrahimovic dijo lamentarlo especialmente por Jonathan Tah, joven defensor que estuvo en la mira del Real Madrid al que le tocó fallar el último penal de la serie, cuando su equipo había logrado remontar una desventaja de dos ejecuciones.

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“Realmente lo siento por él porque pudo ser héroe con ese gol que fue anulado y luego falló el penal. Entonces, puede terminar siendo criticado por los medios y todo eso. Termina convirtiéndose en un cero. Pero así es el juego. Tienes que ser mentalmente fuerte y seguir adelante”, manifestó.

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