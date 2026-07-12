El primer canto de los jugadores de Argentina para Inglaterra tras clasificar a la semifinal del Mundial 2026

Tras el pitazo final, futbolistas e hinchas empezaron a vivir el compromiso del próximo miércoles. Mirá el video.

La Selección Argentina volvió a meterse entre las cuatro mejores de la Copa del Mundo y ahora enfrentará a Inglaterra. Con Lionel Messi a la cabeza, la Albiceleste intentará acceder a la final del Mundial 2026, enfrentando al histórico rival europeo.

Luego del pitazo final, tanto el Arrowhead Stadium y como los futbolistas no tardaron ni un segundo en cantar: “El que no salta es un inglés“. Un cántico histórico de la hinchada, que sonará más que nunca en estos días, al menos hasta el próximo miércoles.

“Por Malvinas, por el Diego…”

Minutos después, todo el grupo reunido empezó a cantar “La cuarta estrella”, canción que los hinchas presentes en la Copa del Mundo que se juega en Estados Unidos popularizaron a lo largo del certamen.

“Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo“, dice una de las estrofas del tema que también se escuchará fuerte en la segunda semifinal de la Copa del Mundo.

🗣️ "POR MALVINAS, POR EL DIEGO, POR LA ÚLTIMA DE LEO…" pic.twitter.com/Ynw2cKympV — TyC Sports (@TyCSports) July 12, 2026

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Cuándo se juega Argentina vs. Inglaterra

El duelo de semifinales entre la Selección Argentina y su par de Inglaterra se disputará el próximo miércoles 15 de julio a las 16, hora argentina, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.