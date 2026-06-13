El Ranking FIFA se actualizó tras el empate entre Brasil y Marruecos en el Mundial: cómo quedaron las posiciones

La igualdad de la Verdeamarela no alteró el orden del Top 10 mundial, aunque la jornada sí dejó movimientos en otras zonas del escalafón.

Si bien la última actualización oficial del Ranking FIFA se publicó en la previa del Mundial, con Argentina como líder, una de las novedades que presenta esta edición del torneo pasa por la posibilidad de seguir la evolución del escalafón en tiempo real. Y este sábado llegó una prueba importante para medir su impacto: Brasil y Marruecos, sexto y séptimo respectivamente, protagonizaron el primer enfrentamiento entre selecciones ubicadas dentro del Top 10.

Sin embargo, el atractivo empate 1-1 que ambos protagonizaron en Nueva Jersey no generó modificaciones dentro de los puestos de privilegio. El resultado dejó a la Verdeamarela en la sexta colocación y a los Leones del Atlas en la séptima, exactamente en los mismos lugares que ocupaban al inicio de la jornada.

Los movimientos más importantes del día, por ahora, se produjeron algunas horas antes en la igualdad 1-1 entre Qatar y Suiza. El seleccionado asiático fue el gran beneficiado de la jornada, ya que no solo consiguió sumar su primer punto en la historia de los Mundiales, sino que además escaló seis posiciones y se instaló momentáneamente en el puesto número 50 del Ranking FIFA. Por su parte, los helvéticos conservaron la 19° ubicación tras el reparto de puntos.

De todas formas, la actividad del sábado todavía no terminó y el ranking continuará actualizándose en vivo a medida que se disputen nuevos encuentros. Desde las 22, será el turno de Escocia y Haití, mientras que ya en la madrugada del domingo (1AM) cerrarán la jornada Austria y Turquía. Por ahora, en la cima nada se modifica: Argentina sigue liderando la clasificación mundial, seguida por España y Francia, que completan el podio.

Así está el ranking FIFA