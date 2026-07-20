No se vio en TV: la piña del Ratón Ayala a Dani Olmo tras la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial

Luego del pitazo final y de la derrota 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026, algunos futbolistas de la Selección Argentina protagonizaron un tumulto con sus rivales debido a los polémicos festejos dentro del campo de juego del MetLife Stadium de New Jersey.
Si bien el principal encontronazo tuvo como protagonistas a Leandro Paredes y Gavi, una cámara mostró que en otro sector de la cancha Roberto Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, se peleó con Dani Olmo, mediocampista del seleccionado español.
En un acalorado cruce de palabras, una cámara captó que el ‘Ratón’ le pegó una piña en el mentón al futbolista de Barcelona y para que la situación no pasara a mayores, Eric García, defensor que entró en el tiempo suplementario, empujó al argentino para separarlos.
La piña que le pega Ayala al pelotudo de Dani Olmo, fantástica. pic.twitter.com/Mf8A93B7ye— Carpeta Millo (@CarpetaMillo_) July 20, 2026
Finalmente la pelea quedó allí y la bola no creció. Además, en zona mixta luego del partido, Dani Olmo habló con los medios presentes y evitó referirse a esta situación, así cómo también dio su opinión sobre la postura de Argentina en los festejos españoles.
Dani Olmo habló tras el partido
En zona mixta el mediocampista fue consultado por la postura de Argentina en sus festejos, ya que mientras los españoles recibían las medallas, los jugadores de la Albiceleste se quedaron de espaldas a ellos para saludar a los hinchas que seguían alentando en las tribunas del MetLife.
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“No nos importa, al final creo que también es importante los valores que querés transmitir hacia afuera. Somos un ejemplo para muchos niños y niñas y creo que ellos deben también ser un ejemplo para todos y para bien”, fueron sus palabras.
Datos claves
- España venció 1-0 a Argentina en la final del Mundial 2026 en MetLife Stadium.
- Roberto Ayala le pegó una piña a Dani Olmo durante un tumulto tras el partido.
- Eric García empujó a Ayala para separarlo de Dani Olmo y frenar la pelea.