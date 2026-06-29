En la antesala de los 16avos de final, desde el país vecino analizan la participación de la Albiceleste en la Copa del Mundo.

Mientras la gran mayoría de la ligas de todo el mundo están interrumpidas por el Mundial 2026, en Chile se desarrolla sin problema. Los trasandinos no clasificaron a la Copa del Mundo por tercera vez consecutiva y por eso no cortan su torneo doméstico.

En el merco de la previa del duelo entre Universidad de Chile y Unión San Felipe, Bolavip Chile salió a la calle y le preguntó a los hinchas de la U si hay un favoritismo de la FIFA por la Selección Argentina. Cabe destacar que la Albiceleste enfrentará el próximo viernes a Cabo Verde por los 16avos de final de la competición. Los de Scaloni clasificaron a esa instancia tras ganar sus tres partidos de fase de grupos.

Entre los testimonios de los hinchas de la U surgieron dudas respecto al Mundial de Argentina. Un fanático afirmó: “Se nota la ayuda que les da Infantino a Messi, dentro de todo no está tan arreglado, pero se nota que hay un ligero favoritismo para con Argentina”.

En cambio otro hincha dijo: “La llave está encaminada para que lleguen a cuartos o semifinales que ahí vendría Brasil o Inglaterra y esa va a ser la primera medida. Ojalá que no salga campeón“. Una hincha afirmó: “Sí, se nota la ayuda. Esperemos que Cabo Verde dé la sorpresa”.

“Consulto yo, ¿cuándo no han ayudado a Argentina? Yo que me acuerde, siempre han ayudado a la Argentina, siempre hay un penal, siempre hay algo dudoso, siempre te sobra uno. No juegan con 11, juegan con 14 o 15”, completó otro hincha de Universidad de Chile.

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¿Cuál fue el último partido de Chile en un Mundial?

Al no haber podido clasificar a Rusia 2018, Qatar 2022 ni Estados Unidos, México y Canadá 2026, la Selección de Chile jugó su último partido en una Copa del Mundo el 28 de junio de 2014 en Belo Horizonte ante Brasil por los octavos de final del certamen organizado justamente en Brasil. Los locales igualaron 1 a 1 ante La Roja y todo se definió por penales, allí ganó la Verdeamarela.

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