La posible alineación de Argentina para enfrentar a Cabo Verde: las 3 dudas de Scaloni

El seleccionador argentino tiene 6 nombres para tres posiciones, antes de terminar de definir el equipo para el viernes.

Luego de completar una fase de grupos ideal, con tres triunfos en tres presentaciones y pudiendo rotar a prácticamente todo el equipo para el partido final contra Jordania, la Selección Argentina enfrenta ahora la fase de enfrentamientos directos del Mundial. Su primer rival será Cabo Verde, este viernes en Miami, por los 16avos de final, y Lionel Scaloni ultima detalles para definir el once inicial.

Con todo el plantel a disposición desde lo reglamentario, ya que ningún futbolista acumuló dos amonestaciones, las dudas de Lionel Scaloni pasan por cuestiones tanto físicas como deportivas. Esas dudas se centran en la defensa, tanto en su primer marcador central como en el lateral izquierdo. La otra, quién acompañará a Messi en la delantera.

Las 3 dudas de Lionel Scaloni para el partido vs. Cabo Verde

Defensor central derecho: Cristian Romero o Nicolás Otamendi

Cuti Romero o Nico Otamendi, la duda en la zaga. (Getty)

Cuti Romero y Lisandro Martínez conforman la defensa ideal, pero la realidad indica que el defensor del Tottenham todavía no está al 100% de su golpe en la rodilla, por el cual debió ser reemplazado en la victoria vs. Austria y se ausentó del partido contra Jordania. Cuti estaría para jugar, pero podría ser arriesgado. En caso de optar por la segura, la opción B es Nicolás Otamendi, que espera por la decisión de Scaloni.

Lateral izquierdo: Nicolás Tagliafico o Facundo Medina

Tagliafico se recuperó y se perfila para recuperar el puesto. (Getty)

Nicolás Tagliafico se perdió el inicio de la Copa del Mundo por una lesión, pero regresó para sumar minutos contra Austria y jugar los 90 minutos ante Jordania. Parece estar 10 puntos para el partido contra Cabo Verde, pero de no estarlo, Facundo Medina volverá a la titularidad. Será evaluado en los entrenamientos de este miércoles.

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Delantero centro: Lautaro Martínez o Julián Álvarez

Julián o Lautaro para acompañar a Messi. (Getty)

Está claro que Leo Messi regresará a la titularidad, pero resta definir quién lo acompañará en la ofensiva. Lautaro Martínez finalmente consiguió su gol, de penal, frente a Jordania. Julián Álvarez estuvo en una mala tarde contra los asiáticos, pero sigue estando en consideración alta. Será otro tema a evaluar.

Salvo por estas tres posibles variantes, el once sale de memoria: Dibu Martínez al arco; Nahuel Molina, Cristian Romero/Nicolas Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico/Facundo Medina; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul; Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez/Julián Álvarez.

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Cuándo juega Argentina por los 16avos de final del Mundial

El elenco comandado por Lionel Scaloni jugará ante Cabo verde por los 16avos de final del Mundial 2026 el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 19.00 horas de Argentina. Este encuentro será ante el segundo del Grupo H y se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami.

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