River hoy: pedido por Galarza Fonda, la decisión del club y la incómoda situación de Subiabre

Todas las novedades del Millonario de este martes 30 de junio, con el plantel en Alicante y el foco puesto en el mercado de pases.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 30 de junio de 2026, a días de enfrentar a Flamengo en Portugal por un partido amistoso de pretemporada. Galarza Fonda la rompió en el Mundial y muchos hinchas piden que se quede, la postura del club ante esta situación y la incómoda situación de Ian Subiabre tras jugar un partido amateur.

Los hinchas piden a Galarza Fonda

En las redes sociales, fueron muchos los hinchas de River que pidieron que Matías Galarza Fonda tenga otra oportunidad en el Millonario. Cabe recordar que el último semestre estuvo a préstamo en Atlanta United, pero los estadounidenses no ejecutaron la opción de compra, por lo que el mediocampista debe regresar a Núñez.

Galarza Fonda llegó a River a mediados de 2025 a cambio de 3.5 millones de dólares por el 70% del pase. Sus primeros meses en Núñez no fueron nada buenos y por eso a comienzos de 2026 emigró a préstamo. Todo indica que el Millonario mantendrá la decisión de dejarlo ir, aunque se estima que ahora las ofertas que lleguen serán más importantes.

La decisión del club con Galarza Fonda

Según pudo averiguar BOLAVIP, en River no ha cambiado absolutamente nada pese a las positivas actuaciones de Galarza Fonda en la Copa del Mundo. Por el contrario, la postura del Millonario continúa siendo tajante y no parece que vaya a cambiar por más que el jugador siga siendo figura con Paraguay.

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En ese sentido, el presente de Galarza Fonda no modifica la consideración de River a futuro. Por el contrario, en Núñez están expectantes de que sus rendimientos sigan siendo buenos, pero no para volver a tenerlo en cuenta en el plantel profesional, sino para atraer potenciales compradores y así sellar una venta definitiva.

Matías Galarza Fonda. (Foto: Getty).

Incómoda situación de Ian Subiabre

El pasado domingo se hizo viral que Ian Subiabre participó de un partido amateur correspondiente a la Liga FACCMA (Federación Argentina de Centros Comunitarios Macabeos) y lo hizo con la camiseta del Club Gurei Tzion de Fútbol. De hecho, el pibe de 19 años marcó un tanto.

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Según pudo saber Bolavip, Ian Subiabre se comunicó directamente con Stefano Di Carlo y le pidió disculpas, admitió el error y de momento, neutralizó una inminente sanción. Habrá que ver qué postura toma River luego de este gesto por parte del futbolista, por el momento se desconoce si habrá un castigo económico. Lo que es seguro es que el atacante de 19 años dejará Núñez en este mercado de pases. Finalmente, no habrá sanción.

Ian Subiabre. (Foto: Getty).

Se viene un amistoso ante Flamengo

El próximo viernes, a partir de las 15 horas de Argentina, River y Flamengo de verán las caras en un duelo amistoso de pretemporada. El encuentro será en el Estadio Algarve de Portugal. Cabe destacar que ambos clubes sudamericanos se encuentran realizando la pretemporada en Europa. Además, los de Núñez jugarán otro encuentro preparatorio en Buenos Aires en los primeros días de julio.

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