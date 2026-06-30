Boca hoy: amistoso ante Paranaense, Paulo Dybala queda libre, centrales ofrecidos al club y más

Boca continúa con la pretemporada bajo las órdenes de Rodolfo Arruabarrena, pensando en lo que será su re-debut no oficial como entrenador. La confirmación del primer partido amistoso es de lo más relevante del martes 30 de junio. A continuación, todo lo que tenés que saber.

Amistoso confirmado

La noticia del día para Boca es que se confirmó el primer amistoso de pretemporada: será ante Athletico Paranaense el miércoles 8 de julio a las 21 en el Estadio Padre Martearena, de Salta.

La venta presencial se realizará el domingo 5 y lunes 6 de julio, de 12 a 17 horas en las boleterías Norte del estadio mundialista. Vía online, será a partir del miércoles 1 de julio a partir de las 17 horas en la web.

Paulo Dybala queda libre: Boca espera…

En estas horas, Paulo Dybala se convierte en agente libre debido a que este martes 30 de junio finaliza su contrato con Roma. En ese sentido, mientras todos los cañones apuntan a una inminente renovación, Boca aguarda atentamente para ficharlo de cara al segundo semestre como un refuerzo estelar. Sin embargo, todavía no hay un desenlace y la novela tendrá más capítulos.

Cabe recordar que el crack de 32 años está en conversaciones hace meses para extender su vínculo, pero aún no hay un acuerdo total. Si bien desde la Loba pretenden mantenerlo por varios años, sería con una fuerte baja salarial y es uno de los puntos críticos de las charlas. Por otro lado, el Xeneize se aferra a la ilusión de que regrese al fútbol argentino y vista la azul y oro.

Los 3 jugadores que Boca tiene en carpeta por si se cae la negociación por Romaña

Si se cae lo de Romaña, en Boca hay otros tres nombres propios que siguen de cerca y que fueron ofrecidos en los últimos días, por lo que podrían iniciar gestiones por ellos en caso de que lo de Romaña se caiga finalmente, tal como se prevé que suceda.

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Según pudo saber Bolavip, Santiago Núñez (Estudiantes de La Plata), Alan Franco (San Pablo) y Mariano Troilo (Parma), son los tres jugadores que fueron ofrecidos a la dirigencia del elenco de la Ribera, y que son tenidos en cuenta para iniciar negociaciones en este mercado de pases.