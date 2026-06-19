Sigue la polémica: Argelia presentó una queja formal a FIFA por la no expulsión de Messi en el partido ante Argentina

La Federación envió una carta a la comisión de arbitraje de la FIFA por la falta de sanción a Leo por dura falta del primer tiempo.

Los tres golazos de Messi no alcanzaron para frenar las protestas de Argelia: la Federación presentó una queja formal ante la FIFA por la actuación del árbitro polaco Szymon Marciniak y del VAR que, según entienden, perjudicó a los Zorros del Desierto en el partido debut ante Argentina.

Luego de la victoria del equipo de Scaloni en el debut el último martes, las redes sociales se inundaron de reclamos, especialmente contra Leo y una jugada que podría haber terminado con el 10 argentino fuera de la cancha en el inicio de su sexto Mundial.

Captura de Video. La falta que cometió Messi.

Justamente, la primera de las dos jugadas que generaron polémica tiene a Leo como protagonista: cuestionan que el árbitro no lo haya expulsado a los 32 minutos del primer tiempo y tras una falta al defensor Aissa Mandi, jugador del Lille, quien recibió un pisotón en la pantorrilla por parte del 10 argentino. Ya con el partido 1-0, reclaman que ni el juez principal ni el VAR hayan tomado una decisión al respecto.

En la segunda acción que se reclama, aseguran que Alexis Mac Allister golpeó con el codo a Ibrahim Maza en el minuto 74 del partido y cuestionan que el polaco no haya sancionado la falta con un penal a favor de Argelia.

Tras el partido y en medio de las polémicas, el astro francés y padre del arquero de Argelia Zinedine Zidane, defendió a Messi: “Hay contacto, nadie lo niega. Pero el fútbol es un deporte de contacto y no cada falta se convierte automáticamente en una expulsión solo porque las redes sociales quieren una historia más grande”.

Publicidad

Consultado por BOLAVIP Chile, el exárbitro argentino Javier Castrilli aseguró que la jugada de Leo no era para roja: “Para mí no era expulsión. Adhiero a los conceptos de Zinedine Zidane. Me parece que las palabras de Zidane reflejan exactamente lo que es. Una persona que comete una falta de esa es porque la falta existió, obvio, pero para llegar al estatus de ser pasible de una expulsión, tiene que tener la violencia… porque puede ser sin intención incluso, pero con violencia y comprometer la integridad física del adversario”.

La carta fue enviada por la Federación de Fútbol de Argelia para la Comisión de arbitraje de la FIFA cargando en contra del juez que también dirigió a Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando venció a Francia en los penales.

Datos Clave

En el debut en el Mundial, Argentina venció a Argelia 3-0 con tres goles de Lionel Messi. El partido se jugó el 16 de junio en el Estadio Kansas City.

Szymon Marciniak es polaco, tiene 42 años. Este es su tercer Mundial. En Qatar 2022 dirigió la final entre Argentina y Francia.

es polaco, tiene 42 años. Este es su tercer Mundial. En Qatar 2022 dirigió la final entre Argentina y Francia. Argelia presentó un reclamo formal a FIFA por la no expulsión de Messi en el debut del Mundial 2026.