A Luis de la Fuente le gustaría contar con Julián Alvarez en España por encima de Vinícius y Mbappé: “Encaja perfectamente”

El entrenador del combinado español llenó de elogios a la Araña, a quien consideró como uno de los mejores futbolistas del planeta.

No hay duda alguna que Julián Álvarez es uno de los mejores futbolistas del mundo y que despierta el interés de equipos como Barcelona, Arsenal y también Paris Saint-Germain. Pese a ello, desde Atlético de Madrid muestran una gran resistencia para mantenerlo dentro de la escuadra que lidera Diego Simeone.

Así como los principales clubes europeos buscan quitárselo al Colchonero, también los seleccionados fantasean con la chance de que la Araña deje de lucir la camiseta de la Selección Argentina. Sí, aunque resulte imposible. Y quien lo posicionó por encima de Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, sobre todo al elegirlo para su nación, fue Luis de la Fuente, el entrenador de España.

Durante las últimas horas, a través de una entrevista que le brindó a El Partidazo de COPE, al oriundo de Haro, de 64 años, le consultaron por el futbolista de otro país que ficharía para La Furia. Y allí fue que mencionó, sin dudarlo, al ex River y Manchester City.

“Julián Álvarez. Me parece fantástico”, exclamó sin tapujo alguno. A su vez, De la fuente agregó: “Para mi idea futbolística, encajaría perfectamente. Sería muy importante”. Pero cuando los periodistas le repreguntaron si lo ponía por encima Mbappé y Vini, el estratega aclaró: “Son muy buenos, pero Julián encaja perfectamente”.

🖊️ Luis de la Fuente se somete al test del @partidazocope



👀 "Pedri va a ser el jugador revelación de este Mundial"



🙀 "Ficharía a Julían Alvarez"



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Estadísticas y presente en Atlético de Madrid (Temporada 2025/26)

Partidos jugados: 106.

106. Goles: 49.

49. Asistencias: 18.

18. Títulos: 0.

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Nota: Las estadísticas corresponden a la temporada completa con el club español (LaLiga, Copa del Rey, Supercopa de España y UEFA Champions League) hasta la previa de la Copa del Mundo.

El camino de Julián Alvarez en la Selección Argentina

Fecha de debut absoluto: 3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022).

3 de junio de 2021 – Argentina 1 Chile 1 (Eliminatorias Qatar 2022). Títulos ganados con la Mayor: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024.

Copa América 2021, Finalissima 2022, Mundial 2022 y Copa América 2024. Partidos jugados: 52.

52. Goles marcados: 14.

14. Mundial anterior: Qatar 2022 (campeón).

Julián Álvarez, delantero de Atlético de Madrid. (Fran Santiago/Getty Images)

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