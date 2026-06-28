El argentino está a cargo de los norteamericanos desde 2024 y pretenden que siga el proyecto por varios años más.

No caben dudas que Estados Unidos es el equipo sensación de la Copa del Mundo 2026. Lo hecho en la fase de grupos sorprendió a todo el planeta, principalmente en los dos primeros partidos, en los que aplastó 4-1 a Paraguay y venció 2-0 a Australia para asegurarse el primer lugar y clasificar a los 16avos de final de manera anticipada. ¿El arquitecto? Mauricio Pochettino.

Cabe recordar que el argentino arribó a la dirección técnica de los norteamericanos el 10 de septiembre de 2024 y armó la estrategia rumbo al Mundial en el que son locales. Con el apoyo de su gente y un gran nivel colectivo, la selección brilló durante la primera ronda y ya se prepara para dar el golpe en los cruces de eliminación directa. Eso sí, también con vistas hacia el futuro…

Mauricio Pochettino, entrenador argentino de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

Lo cierto es que, en pleno Mundial, Estados Unidos le ofreció la renovación a Pochettino. Mientras todos los cañones apuntan a los 16avos de final, la federación le acercó una propuesta para extender el vínculo más allá de esta cita máxima. Si bien se estima que llegará a buen puerto, el entrenador pidió retomar las conversaciones luego del certamen, para no desenfocar el objetivo.

De esta manera, recibió la oferta para ser el DT hasta el Mundial de 2030. Es evidente el notable crecimiento del equipo desde la llegada del argentino, por lo que las autoridades pretenden estirar el convenio para que el proyecto continúe viento en popa. Así las cosas, todo indica que seguirá en el cargo por 4 años más, una vez se oficialice la extensión al término de la competición.

Mauricio Pochettino, entrenador argentino de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

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Por otro lado, J.T. Batson, CEO de US Soccer rompió el silencio sobre las negociaciones. “Hemos tenido una gran cantidad de extensas charlas en torno a lo que los próximos cuatro años pueden ser para nosotros. Estamos entusiasmados y ellos también. Pero antes, por supuesto, debemos enfocarnos en este verano y eso estamos haciendo“, reconoció en una entrevista.

El oriundo de Murphy, provincia de Santa Fe que tuvo pasos por Tottenham, PSG y Chelsea como entrenador, ya puso sus ojos en lo que serán los 16avos de final. Esto se debe a que Estados Unidos enfrentará a Bosnia y Herzegovina el próximo jueves por un lugar en los octavos de final, donde podría medirse contra el ganador de Bélgica – Senegal.

Mauricio Pochettino, entrenador argentino de la Selección de Estados Unidos. (Getty Images)

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Así quedaron los cruces de 16avos de final del Mundial

Alemania vs. Paraguay

Francia vs. Suecia

Sudáfrica vs. Canadá

Países Bajos vs. Marruecos

Portugal vs. Croacia

España vs . Austria

. Estados Unidos vs. Bosnia Herzegovina

Bélgica vs. Senegal

Brasil vs. Japón

Costa de Marfil vs. Noruega

México vs. Ecuador

Inglaterra vs. RD Congo

Argentina vs. Cabo Verde

Australia vs. Egipto

Suiza vs. Argelia

Colombia vs. Ghana

El cuadro final del Mundial 2026