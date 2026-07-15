Leandro Paredes y la emoción tras eliminar a Inglaterra: “Me voy a guardar para mí lo que significa en serio ganarles”

Hay partidos que se celebran por el resultado. Y hay otros que dejan un desahogo para el recuerdo. Argentina venció a Inglaterra en el Mundial, selló su clasificación a la final y, apenas sonó el pitazo final en el Mercedes-Benz Stadium, las lágrimas, los abrazos y los cantos se adueñaron de la escena. Desde dentro del campo también bajó una bandera con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, una imagen que acompañó el festejo de los jugadores. En ese contexto, minutos más tarde, Leandro Paredes resumió con pocas palabras una emoción que prefirió no explicar del todo.

“No hay palabras. En los últimos minutos trataba de pensar y tener algo en la cabeza, pero no podía. Queda un pasito más. Siempre pensé que era para nosotros; fue el partido que mejor jugamos y en el que más confiado estaba”, confesó el mediocampista en la zona mixta, todavía con la clasificación fresca.

Más allá del valor histórico del rival, Paredes eligió destacar la actuación de un equipo que volvió a responder en un escenario límite. “El gol de Enzo y el de Lautaro… las dos jugadas fueron únicas, momentos que me llevo para siempre en mi corazón. Esto es único. Es increíble esta pasión por la camiseta y por nuestro país, respetando al de al lado para conseguir cosas importantes“, expresó.

“No hay palabras para todo esto. Jamás pensé que no lo ganábamos, fue el partido en el que más confiaba. Ojalá el domingo podamos tener otra alegría”, aseguró.

🇦🇷 💬 Leandro Paredes tras la clasificación a una nueva final @sofimmartinez



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Sin embargo, hubo una frase que sintetizó el peso emocional que tuvo la victoria sobre Inglaterra. Consultado por el significado especial del triunfo, el volante decidió guardar una parte de sus sentimientos. “Me voy a guardar para mí lo que significa en serio ganarle a Inglaterra, pero es una emoción increíble por todo lo que genera“.

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Y agregó: “Para nuestro país esto es algo único y espero que la gente esté contenta. Es algo soñado jugar otra final, más siendo la segunda. Uno todavía no cae, no se da cuenta de lo que estamos haciendo“, afirmó. Y antes de retirarse, al preguntarle por la bandera que desplegaron los jugadores por las Malvinas, dejó una definición tan breve como contundente. “Las Malvinas serán siempre argentinas”, sentenció, para luego retirarse y seguir festejando con sus compañeros. El campeón quiere defender su corona.