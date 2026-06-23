El DT de Jordania confesó su sueño con la Selección Argentina, su último rival en el Mundial: “Dejar una huella digna del fútbol jordano”

Jordania cayó ante Argelia por 2-1 y se queda sin chances en la Copa del Mundo. Un resultado que hace que la Selección Argentina ya es primera pensando en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El entrenador de los de Oriente Medio, Jamal Sellami, confesó su sueño con la Albiceleste dentro de unas jornadas.

“En términos generales, hicimos un gran partido y debemos estar orgullosos de nuestro rendimiento. Siendo nuestra primera experiencia en un Mundial, jugamos mejor que en el primer partido… Ahora, enfrentarnos a Argentina es una oportunidad para nosotros. Es una oportunidad para rendir bien y dejar una gran huella digna del fútbol jordano“, fueron las primeras valoraciones de Jamal Sellami en la rueda de prensa.

Sellami entiende que ahora llega una chance de oro para su país. Jugar con Argentina y un Lionel Messi eléctrico será una página dorada de Jordania: “Por eso dije antes del segundo partido que el primero nos dio confianza y un gran impulso, y que fuimos el mejor equipo. El partido de hoy también nos ha dado confianza y, si Dios quiere, la convicción de que podemos estar a nuestro mejor nivel en el próximo encuentro y dejar una buena impresión del fútbol jordano”.

“La selección argelina realizó algunos cambios que quizá marcaron la diferencia. Contaban con un delantero muy alto… Creo que nuestra falta de experiencia les permitió marcar en dos saques de esquina mientras esperábamos para hacer nuestros propios cambios durante la pausa para hidratarse… Siempre que se pierde, hay una sensación negativa y no se está en el mejor estado de ánimo, como han demostrado los jugadores, pero sus palabras fueron un estímulo para su moral”, más extractos del análisis de la jornada de Sellami.

Argelia remontó a Jordania y lo sacó del Mundial 2026: GETTY

Las cuentas son claras. Jordania llegará al partido con Argentina del 27 de junio con 0 puntos de 6. Todo ello tras dos derrotas por 3-1 y 2-1 tanto ante Austria como ante Argelia, que no les dará para ser ni siquiera terceros de su zona en caso de una victoria ante Messi y compañía. Sellami espera que sus hombres disfruten tras competir en uno de los grupos más apretados del Mundial.

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Argelia y Austria definen todo

Ambos cayeron con Argentina. Pero en este momento Austria se ubica en el segundo lugar por diferencia de goles. Un empate pone a los de Ralf Rangnick como segundos de una zona donde habrá que esperar al día 27 de junio para conocer al vencedor. Recordemos que los africanos cayeron 3-0 con la Albiceleste mientras Austria solo lo hizo por 2-0.

En Argelia mantienen la Fe intacta

“Lo que nos importaba era ganar este partido, seguir en la pelea, avanzar a la fase eliminatoria y, en última instancia, tener nuestro destino en nuestras propias manos… Nada está decidido todavía, pero estamos en una buena posición”, fueron las palabras de Vladimir Petković tras la victoria in extremis ante Jordania por 2-1 en rueda de prensa oficial posterior. Todo se define en Kansas.

Datos claves

El director técnico Jamal Sellami busca dejar una buena huella frente a Argentina.

busca dejar una buena huella frente a Argentina. La selección de Jordania quedó eliminada del Mundial tras perder ante Argelia.

quedó eliminada del Mundial tras perder ante Argelia. El partido entre Argentina y Jordania se disputará el próximo 27 de junio.