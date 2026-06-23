Kylian Mbappé tras la victoria de Francia sobre Irak: ”No me fijo en lo que hace Messi para nada”

El delantero de la Selección de Francia se refirió a la competencia que ya mantiene con Leo por ser el máximo goleador del torneo y de la historia de los Mundiales.

Por tercera Copa del Mundo consecutiva, Lionel Messi y Kylian Mbappé compiten por ver quién llega más lejos tanto a nivel colectivo como individual. Así como sucedió en Rusia 2018 y Qatar 2022 (en ambos campeonatos se cruzaron, uno en Octavos de Final, que ganó Francia, y en otro en la Final, que ganó Argentina), Estados Unidos, México y Canadá 2026 no está siendo la excepción.

De hecho, por lo hecho en sus dos primeros partidos, pareciera ser un mano a mano directo entre los dos para ver quién se queda con el trofeo, así como también quién se adjudica la cima de la tabla de goleadores y quién queda en lo más alto de la clasificación de los máxmos artilleros de la historia del certamen ecuménico.

Al respecto, el que opinó fue el propio Kylian Mbappé, en una jornada en la que tanto Argentina como Francia disputaron sus encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, y en la que los dos marcaron goles. Leo hizo dos en el triunfo 2 a 0 sobre Austria y Kiki también un doblete en la victoria 3 a 0 ante Irak.

“Leo siempre marca. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Si me centrara en ver lo que hace Leo, tendría que esforzarme aún más”, comentó en primera instancia el delantero del Real Madrid y del combinado galo. Asimismo, remarcó que trata de no pensar en lo que hace la Pulga, si no en lo que puede hacer él dentro de la cancha para seguir sumando a su cuenta personal y para colaborar con Francia a llegar nuevamente a la Final: ‘‘No me fijo en lo que hace para nada. Solo pienso en ayudar a mi equipo”.

Vale mencionar que la tabla de goleadores del Mundial 2026, a pocas horas de que acabe la segunda fecha de la fase de grupos, lo tiene a Lionel Messi en la punta con 5 gritos, seguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland, ambos con cuatro anotaciones cada uno.

La tercera fecha del Mundial promete tener más novedades respecto a la tabla de goleadores

La Selección Argentina se enfrentará a Jordania en Dallas este sábado 27 en un duelo en el que, pase lo que pase, los de Lionel Scaloni ya saben que quedarán primeros del Grupo J. Por lo tanto, como a priori es un rival débil que ya prácticamente no tiene chances de clasificar a los 16vos de final, le servirá a Lionel Messi para intentar engrosar su estadística individual en la competencia.

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Por otro lado, sus dos escoltas, Kylian Mbappé y Erling Haaland estarán frente a frente en uno de los duelos más esperados de la fase de grupos, este 26 de junio en Boston, en el que, además, Francia y Noruega definirán quién terminará en el primer puesto del Grupo I.