Definido: las sedes de la Selección Argentina en su camino a la final del Mundial 2026

La victoria de Argelia sentenció que la Selección Argentina termine como puntera. Estas son las sedes de sus partidos rumbo a la final.

La Selección Argentina ha conseguido su primer gran objetivo en esta Copa del Mundo. Los dirigidos por Lionel Scaloni ya saben que terminarán la fase inicial del certamen como punteros de su zona. La victoria de Argelia frente a Jordania les entrega la primera posición de un grupo que queda visto para sentencia de cara a la última fecha en cuanto a los intereses de la Scaloneta se refiere. Estas serán las sedes en el camino a la final.

Argentina ya sabe que jugará su primer partido de eliminación directa de esta edición de la Copa del Mundo el próximo viernes 3 de julio en la ciudad de Miami. Será por una ronda de dieciseisavos donde habrá que ver quién puede ser su oponente. Uruguay, España, Cabo Verde, Arabia Saudita podrían aparecer en el camino en el fixture.

En caso de superar la fase de dieciseisavos de final, Argentina volverá a jugar el martes 7 de julio. Lo hará en la ciudad de Atlanta, donde por los octavos de final podría tener su primer gran desafío de peso. Tras ello, y si sigue superando fases, tendrá que ir a la ciudad de Kansas para disputar los cuartos de final el día 11 de julio. No existen grandes desplazamientos y por eso haber culminado la fase de grupos como primeros es un éxito total.

Las semifinales en el cuadro que podría atravesar Argentina se encontrarían pactadas para el miércoles 15 de julio en la ciudad de Atlanta. Nuevamente, Messi y compañía tendrían un desplazamiento mucho más amable en relación al de sus oponentes. Como es de público conocimiento, la final se disputará el domingo 19 de julio en Nueva Jersey.

Miami, sede de 16avos para Argentina: GETTY

Estas son las sedes de Argentina en su camino a la final de la Copa del Mundo 2026. En caso de haber salido, por ejemplo, segundo, los dirigidos por Lionel Scaloni habrían tenido que alternar entre Dallas y Los Ángeles durante toda la fase de eliminación directa antes de la final. Un viaje de varias horas entre ida y vuelta que, por supuesto, suma desgaste en todos los sentidos. La vigente campeona ya conoce su camino a Nueva Jersey.

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Scaloni ya piensa en Jordania

”Contento de haber clasificado, parecía que iba a ser fácil y no lo fue. Igual el ya haber clasificado no nos cambia nada, todos hubiéramos firmado ganar los dos partidos”, fueron las reflexiones del entrenador de la Selección Argentina tras asegurarse la primera plaza de su zona luego del triunfo frente a Austria, compartidas ante los medios.

Ahora solo queda Jordania en una jornada donde se espera por diferentes rotaciones: ”Estoy contento con la actuación de Leo porque ha vuelto a convertir. Y en cuanto al equipo, cuando hay que sufrir, lo hace. Hoy sin que ellos nos hayan puesto en dificultad, pero tenían la pelota. Supimos sufrir y eso es un mérito del equipo, saber en cada momento qué hacer”.

Datos claves

Argentina jugará el viernes 3 de julio en Miami por dieciseisavos de final.

jugará el viernes 3 de julio en por dieciseisavos de final. La selección disputará los cuartos de final el 11 de julio en Kansas .

. El entrenador Lionel Scaloni confirmó la clasificación a la siguiente ronda tras vencer a Austria.