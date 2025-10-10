Thomas Tuchel reveló quiénes son “los 3 grandes favoritos” a ganar el Mundial 2026

En una nueva edición del clásico, Inglaterra goleó a Gales por 3-0 tras los goles de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka, y dio un paso más hacia la clasificación al Mundial 2026. Si bien los de Thomas Tuchel llevan una ventaja considerable en la tabla de posiciones, todavía tienen que enfrentarse a Letonia, Serbia y Albania para obtener el pasaje a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.
La actuación frente a Gales fue muy contundente en cuanto a las situaciones de peligro que generaron en el arco defendido por Karl Darlow, además de que hubo una gran asociación de juego. Claramente, el entrenador quedó satisfecho pese a que su rival está algunos escalones por debajo en cuanto a la jerarquía individual y grupal.
Más allá de lo que dejó el juego que se llevó a cabo en Wembley, el alemán nacido en Krumbach dialogó con GE Globo y vaticinó quiénes son los firmes candidatos a ganar la máxima competencia futbolística: “Considero a Brasil, Argentina y España como los grandes favoritos”, exclamó.
Ante la sorpresa que generó la respuesta, donde no puso a sus dirigidos como uno de los favoritos, fue muy analítico: “¿Inglaterra? Nos considero aspirantes. Primero necesitamos clasificarnos y en eso estamos totalmente concentrados. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar como clasificados“, reveló.
Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra. (Getty Images)
Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026
- Estados Unidos (Concacaf)
- Canadá (Concacaf)
- México (Concacaf)
- Argentina (Conmebol)
- Brasil (Conmebol)
- Ecuador (Conmebol)
- Uruguay (Conmebol)
- Paraguay (Conmebol)
- Colombia (Conmebol)
- Nueva Zelanda (OFC)
- Japón (AFC)
- Irán (AFC)
- Uzbekistán (AFC)
- Corea del Sur (AFC)
- Jordania (AFC)
- Australia (AFC)
- Marruecos (CAF)
- Túnez (CAF)
- Egipto (CAF)
- Argelia (CAF)