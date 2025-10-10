Thomas Tuchel reveló quiénes son “los 3 grandes favoritos” a ganar el Mundial 2026

En una nueva edición del clásico, Inglaterra goleó a Gales por 3-0 tras los goles de Morgan Rogers, Ollie Watkins y Bukayo Saka, y dio un paso más hacia la clasificación al Mundial 2026. Si bien los de Thomas Tuchel llevan una ventaja considerable en la tabla de posiciones, todavía tienen que enfrentarse a Letonia, Serbia y Albania para obtener el pasaje a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

La actuación frente a Gales fue muy contundente en cuanto a las situaciones de peligro que generaron en el arco defendido por Karl Darlow, además de que hubo una gran asociación de juego. Claramente, el entrenador quedó satisfecho pese a que su rival está algunos escalones por debajo en cuanto a la jerarquía individual y grupal.

Más allá de lo que dejó el juego que se llevó a cabo en Wembley, el alemán nacido en Krumbach dialogó con GE Globo y vaticinó quiénes son los firmes candidatos a ganar la máxima competencia futbolística: “Considero a Brasil, Argentina y España como los grandes favoritos”, exclamó.

Ante la sorpresa que generó la respuesta, donde no puso a sus dirigidos como uno de los favoritos, fue muy analítico: “¿Inglaterra? Nos considero aspirantes. Primero necesitamos clasificarnos y en eso estamos totalmente concentrados. Llegaremos como aspirantes, pero para lograrlo, debemos llegar como clasificados“, reveló.

Thomas Tuchel, DT de la Selección de Inglaterra.

Uno por uno, los clasificados a la Copa del Mundo 2026

Estados Unidos (Concacaf) Canadá (Concacaf) México (Concacaf) Argentina (Conmebol) Brasil (Conmebol) Ecuador (Conmebol) Uruguay (Conmebol) Paraguay (Conmebol) Colombia (Conmebol) Nueva Zelanda (OFC) Japón (AFC) Irán (AFC) Uzbekistán (AFC) Corea del Sur (AFC) Jordania (AFC) Australia (AFC) Marruecos (CAF) Túnez (CAF) Egipto (CAF) Argelia (CAF)

Tabla de posiciones de las Eliminatorias UEFA