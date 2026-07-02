¿Quién es el árbitro de España vs. Austria por el Mundial 2026?

Enterate de todos los detalles del encargado de impartir justicia en el vibrante choque entre europeos por los 16avos de final.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026 continúa con su apasionante calendario de partidos. En el marco de los 16avos de final, la Selección de España se enfrenta a la Selección de Austria en un compromiso clave para las aspiraciones de ambos conjuntos en la llave de eliminación directa. Al tratarse de un duelo de alta intensidad, todas las miradas están puestas en las máximas autoridades del encuentro.

Para este cruce, la FIFA ha determinado que el encargado de impartir justicia en el campo de juego sea el experimentado árbitro sueco Glenn Nyberg. A sus 37 años, el referí nacido en Säter cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito internacional.

Nyberg es uno de los jueces con mayor proyección y actualidad del continente europeo, acumulando una enorme experiencia en la Allsvenskan de su país y en las máximas competencias de la UEFA, incluyendo encuentros decisivos de la Champions League, la Nations League y la reciente Eurocopa.

El cuerpo arbitral completo para España vs. Austria

Para este gran choque mundialista en el Dallas Stadium (AT&T Stadium), el juez principal sueco contará con un equipo de colaboradores de primer nivel:

Árbitro principal: Glenn Nyberg (Suecia)

Glenn Nyberg (Suecia) Árbitro asistente 1: Mahbod Beigi (Suecia)

Mahbod Beigi (Suecia) Árbitro asistente 2: Andreas Söderkvist (Suecia)

Andreas Söderkvist (Suecia) Cuarto árbitro: Dahane Beida (Mauritania)

Dahane Beida (Mauritania) Quinto árbitro: Elvis Noupue (Camerún)

Elvis Noupue (Camerún) VAR: Tomasz Kwiatkowski (Polonia)

Tomasz Kwiatkowski (Polonia) AVAR: Fedayi San (Suiza)

Fedayi San (Suiza) SVAR: Shaun Evans (Australia)

Glenn Nyberg. (Foto: Getty).

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El cuadro de 16avos del Mundial