El futbolista teutón no anduvo con vueltas para expresar su malestar por la temprana eliminación que sufrió en la Copa del Mundo 2026.

Sin dudas se trata de unos de los batacazos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Paraguay, que avanzó a los 16vos de final como uno de los mejores terceros tras perder por goleada 4 a 1 con Estados Unidos, empatar 0 a 0 con Austrialia y superar por 1 a 0 a Turquía, eliminó a Alemania, el segundo máximo campeón de la competencia.

Tras empatar 1 a 1 en los 90 y en los 30 del alargue (goles de Julio Enciso y Kai Havetz), el combinado que comanda Gustavo Alfaro desplazó del torneo a los dirigidos por Julian Nagelsmann al vencerlo 4 a 3 en la tanda de penales. De esa manera, se metió en los Octavos de Final y ahora espera por el ganador de Francia vs. Suecia.

Al respecto, el que no ocultó su indignación fue Joshua Kimmich, que en una conversación que mantuvo con varios medios de comunicación en la zona mixta del estadio Foxborough de la ciudad de Boston, hizo mea culpa: ”Cuando miras hacia atrás y analizas los cuatro partidos, la verdad es que no nos enfrentamos a ningún rival de primer nivel. Y salvo en el primero que ganamos con contundencia, tuvimos grandes problemas contra tres equipos que no eran de clase mundial”.

En esa misma línea, el futbolista del Bayern Munich exteriorizó su frustración por no mantener a Alemania en el nivel que supo tener en épocas anteriores: ”Estamos jugando para hacer que Alemania se sienta orgullosa. Cuando era niño, siempre veía a Alemania llegar a semifinales y finales. No logramos darle eso a nuestra gente en su casa”.

"Kimmich":

Por sus comentarios sobre los partidos de Alemania en la #CopaMundialFIFA 2026 pic.twitter.com/QUgZelTSc7 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) June 30, 2026

Y cerró: ”Creo que la gente en Alemania necesita algo de lo que sentirse orgullosa en este momento, pero lamentablemente, no es la Selección. Nosotros, los jugadores en el campo, fallamos y asumimos la responsabilidad. No fue el entrenador, no fue el árbitro, no fue el rival, fuimos nosotros”.

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Paraguay espera por Francia o Suecia en los 8vos de final del Mundial 2026

Ahora, Paraguay ya se centra en lo que será su cruce por los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en Filadelfia el 4 de julio. Su rival saldrá del partido que disputarán Francia y Suecia este 30 de junio en el Estadio MetLife de Nueva Jersey.

En síntesis