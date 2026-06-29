”Si Messi se lo propone lo tenemos también en el Mundial 2030”

Sergio Batista dijo que no está tan convencido de que la actual Copa del Mundo sea la última en la que vaya a jugar Leo.

En el ambiente futbolístico se habla de que la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 pueda llegar a ser la última de Lionel Messi. Es que hace pocas horas cumplió 39 años y naturalmente pareciera que su retiro está cerca. Sin embargo, su nivel futbolístico y estado físico ni por asomo lo hacen ver como un jugador veterano que está disfrutando de sus últimos instantes dentro de la cancha.

De hecho, los números del torneo que se está llevando a cabo en tierras norteamericanas hablan por sí solos. Leo, con los primeros tres partidos, escaló a la cima de la tabla de goleadores. Le hizo tres a Argelia, dos a Austria y uno a Jordania. De esa forma, suma seis anotaciones y mira al resto desde lo más alto (entre ellos, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior, ambos con 4 gritos).

Con lo cual, en Argentina ya hay quienes se permiten ilusionar con que haya mucho más Lionel Messi después de la Copa del Mundo 2026. Entre ellos, un campeón mundial como Sergio Batista, que fue entrenador de Leo y que en una conversación con el periodista Augusto Rakijar apuntó que sus cuentas le dan para ver a la Pulga con la camiseta celeste y blanca en el próximo Mundial.

”Yo quiero que no se vaya más de la cancha. Es medio egoista lo que digo, pero para mí está preparado mental y fisicamente para seguir. Si él se lo propone, lo tenemos en el 2030 también”, comentó el Checho, quien alzó el trofeo más codiciado por el planeta fútbol en el Estadio Azteca el 29 de junio de 1986, tras el triunfo de Argentina 3 a 2 sobre Alemania.

Además, en esa misma línea de admiración absoluta, Batista exteriorizó que no pierde el asombro por la producción de Lionel Messi: ”No sé si se enojó porque Mbappé hizo dos, pero él fue e hizo tres goles. Te das cuenta que hace cosas que nosotros no podríamos hacer”.

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El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi tiene firmado un contrato con el Inter Miami hasta diciembre del 2028. Por lo tanto, hasta ese momento, como mínimo y si así lo decide, podrá seguir encabezando la Selección Argentina. Eso incluiría la siguiente Copa América (a jugarse a medados del 2028, aún sin sede a confirmar, pero sería nuevamente en los Estados Unidos) y de ahí al próximo Mundial serán tan solo dos años.

En síntesis