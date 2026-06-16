Formaciones de Francia y Senegal para su partido por el Mundial 2026

La Selección de Francia y su similar de Senegal chocarán este martes 16 de junio desde las 14 horas (ARG) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la primera jornada de la Fase de Grupos de la Copa del Mundo que desde el pasado 11 de junio se está desarrollando en diferentes estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

Por el lado del conjunto que comanda Didier Deschamps, será el inicio de un camino que buscará hilvanar su tercera final consecutiva. Atrás quedaron la de Rusia 2018 (que ganó de manera contundente ante Croacia) y la de Qatar 2022 (en la que cayó con Argentina en una de las definiciones más espectaculares del certamen en su historia).

Mientras que Senegal, bajo la conducción técnica de Pape Thiaw y liderada en cancha por el inacabable Sadio Mané, intentará dar un golpe de autoridad que emule aquella gesta histórica del Mundial 2002 cuando vencieron justamente a los galos en el partido inaugural.

Los Leones de la Teranga se plantan en la Copa del Mundo 2026 luego de consagrarse en la Copa Africana de Naciones ante Marruecos en un partido que quedó para la historia por la cantidad de polémicas (de hecho, un fallo lo dio ganador al combinado marroquí, una decisión que aún está en disputa legales entre ambas confederaciones).

Posible once de Francia para enfrentar a Senegal por la Copa del Mundo 2026

Mike Maignan

Jules Koundé

William Saliba

Dayot Upamecano

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Adrien Rabiot

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Désiré Doué

Kylian Mbappé

Posible once de Senegal para el encuentro con Francia por el Mundial 2026

Édouard Mendy

Krépin Diatta

Kalidou Koulibaly

Moussa Niakhaté

Ismail Jakobs

Lamine Camara

Idrissa Gana Gueye

Ismaïla Sarr

Iliman Ndiaye

Sadio Mané

Nicolas Jackson

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Fixture del Mundial 2026