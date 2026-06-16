Serios incidentes en Times Square entre hinchas de Argentina y Argelia a horas del partido por el Mundial 2026

En Nueva York saltaron chispas entre algunos hinchas de Argentina y Argelia a hora de que sus respectivos seleccionados se vean las caras en Kansas City.

La previa del partido entre la Selección Argentina y Argelia por la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tuvo un tenso episodio en la ciudad de Nueva York. A pocas horas del cruce que abrirá el Grupo J, se registraron serios enfrentamientos entre hinchas identificados con camisetas de ambas parcialidades durante una multitudinaria concentración en la emblemática zona de Times Square, en Manhattan.

Las impactantes imágenes, capturadas por testigos y que no tardaron en desparramarse en las redes sociales, muestran con claridad corridas, empujones y peleas directas en una de las áreas más concurridas de la vía pública, mientras otros peatones y turistas observaban con sorpresa la situación o intentaban alejarse rápidamente del lugar para resguardarse.

Hasta el momento, las autoridades locales no han emitido una versión oficial sobre las causas exactas que desencadenaron los disturbios en pleno corazón neoyorquino, pero por lo que se ve, no se descarta que haya habido alguna provocación de un bando hacia el otro, detonando así el conflicto que rápidamente contó con la intervención policial.

Asimismo, en las horas posteriores a los incidentes, tampoco trascendió información precisa sobre si hubo personas heridas de gravedad o manifestantes detenidos como consecuencia de los desmanes.

Franchement, qui est surpris ?



Quelle honte …. mais quelle honte 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/B4rJbzCy98 — TARIK_TALK ‏ (@Tarik_Talk) June 16, 2026

Por otro lado, en donde se vivió una verdadera fiesta fue en Kansas, la ciudad que albergará el mencionado partido este martes 16 de junio. Miles de hinchas argentinos se autoconvocaron en el Mill Creek Park para empezar a calentar el clima para el estreno de la Scaloneta en el certamen en el que defenderá la corona obtenida hace cuatro años en Qatar. En este caso, sin ningún altercado.

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Argentina vs. Argelia por la primera jornada de la fase de grupos del Mundial 2026

El encuentro entre Argentina y Argelia, correspondiente a la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026, se disputará este martes 16 de junio a las 22:00 horas (ARG) en el GEHA Field en el Arrowhead Stadium, de la ciudad de Kansas, Misuri, Estados Unidos.

Por cierto, este partidoo, que marcará el debut del vigente campeón del mundo en el torneo, contará con el arbitraje principal del polaco Szymon Marciniak.

En síntesis

Hinchas de Argentina y Argelia protagonizaron serios incidentes en Times Square , Nueva York.

y Argelia protagonizaron serios incidentes en , Nueva York. El partido inaugural del Grupo J se disputará este martes en Kansas City .

se disputará este martes en . Fanáticos argentinos realizaron un banderazo pacífico en el Mill Creek Park de Kansas.