Fue campeón del mundo, ganó el Balón de Oro y se perfila para dirigir a una selección que debutará en el Mundial 2026

La FIFA decidió que, a partir de la próxima edición, la Copa del Mundo sea de 48 selecciones, lo cual le ha permitido a varias naciones que antes veían el torneo como algo utópico, soñar y hasta concretar el sueño. La Selección de Uzbekistán es una de las que califica en este grupo, y se quieren presentar en el Mundial 2026 por todo lo alto, con una verdadera leyenda de los mundiales.

De acuerdo a lo informado por Fabrizio Romano, el seleccionado asiático inició conversaciones para que Fabio Cannavaro se convierta en el referente de cara a la próxima Copa del Mundo. El italiano, campeón del mundo con la Squadra Azzurra en 2006 como capitán y ganador del Balón de Oro en el mismo año, está sin trabajo desde abril, cuando dejó Dinamo Zagreb tras apenas 14 partidos al frente del club.

Fabio Cannavaro fue campeón del mundo y Balón de Oro en 2006. (Getty)

Cannavaro inició como entrenador en el Al Ahli de los Emiratos árabes, en 2013, y continuó su carrera con pasos por Guanzou Evergrande y el TJ Quanjian chinos, el Al Nassr del fútbol árabe y la propia Selección de China, donde apenas estuvo dos partidos. Breves pasos por el Benevento y Udinese en Italia fueron sus últimos clubes antes del club croata.

Con apenas un título en primera división (la liga china del 2018/19 con el Guanzou), su palmarés no resulta demasiado ostentoso y sus resultados tampoco lo respaldan de gran forma, sólo en el segundo paso por el mencionado club chino superó los 2 puntos por partido de promedio.

Su carrera como DT no es tan notable como la de jugador. (Getty)

Publicidad

Publicidad

Curiosamente el DT actual, Timur Kapadze, clasificó a Uzbekistán al Mundial 2026 y además ganó la Nations Cup de Asia, dos resultados recientes y notables, lo cual hacen que resulte extraña su eventual salida.

Las experiencias de Cannavaro como DT