Fabio Cannavaro eligió al mejor jugador de la historia del fútbol: “Para nosotros es un Dios”

En los últimos tiempos, en el mundo del fútbol comenzó a instalarse con mayor fuerza el debate sobre quién es el mejor jugador de la historia. Tanto entrenadores como players han hablado respecto a esto, y allí dieron sus fundamentos sobre el candidato al que eligieron.

Fabio Cannavaro, campeón del mundo con la Selección de Italia y ganador del Balón de Oro en el 2006, se refirió a este debate. Tiempo atrás, en 2020 en un vivo de Instagram realizado junto a Marcelo, el ex defensor central no dudó en elegir a Diego Armando Maradona como el mejor de la historia.

“Para mí, Maradona fue el mejor de todos, y Ronaldo Nazario ha sido el único que se acercó a Diego. Yo lo he vivido contra Ronaldo en el 97, que estaba a tope. Ya ahí se hablaba de él y era impresionante, madre mía, te fulminaba”, argumentó al respecto el ex futbolista del Real Madrid.

Maradona, el mejor para Cannavaro.

Además, siguiendo con sus dichos, Cannavaro elogió a Ronaldo Nazario. “Recuerdo cuando nos conocimos el 97 el primer partido. El DT Cesare Maldini, el padre de Paolo, que descanse en paz, nos dijo antes del duelo ‘hoy Fabio vamos a ver si realmente es el fenómeno’. Él tenía mucha confianza en mí”, comenzó hablando sobre la primera vez que lo enfrentó.

Y agregó, en un live con Nazario: “En esa época si te recuerdas se jugaba al hombre, yo te marcaba así. Ahí de ese partido viene la foto mía, los dos con Paolo. Maldini va a la pelota y yo a tu pie. Al final del partido cuando llego al lado del entrenador lo miro y le digo: ‘tengo miedo, este es el verdadero fenómeno, porque va muy fuerte’. Y me responde: tienes razón”.

Publicidad

Publicidad

La vez que Cannavaro elogió a Maradona

En una entrevista con el medio italiano Calciomecato, Cannavaro le dedicó unas palabras a Diego Armando Maradona. Allí, elogió al argentino y comentó cómo lo conoció. “Para nosotros él era y es un Dios. La primera vez que lo vi tenía 12 años, estábamos en el vestuario de San Paolo; luego tuve la suerte de convivir con él como compañero porque los jueves entrenaba con el primer equipo y como amigo estuve con él en Dubai. Es una pena que se haya ido así, porque sin duda, podría haber vivido más”, soltó.

ver también Ni Messi ni Cristiano: el mejor jugador de la historia según Edinson Cavani