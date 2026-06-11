Fuera de Juego Semiautomático: Qué es y cómo funciona la tecnología del Mundial 2026

El fuera de juego semiautomático es una de las innovaciones tecnológicas más importantes del fútbol moderno. Este sistema, conocido como SAOT (Semi-Automated Offside Technology) por sus siglas en inglés, revolucionó el arbitraje desde su debut en el Mundial de Qatar 2022 y volverá a utilizarse en el Mundial 2026 con versiones aún más avanzadas. La FIFA ha mejorado significativamente esta herramienta para garantizar decisiones más justas, rápidas y transparentes en los encuentros internacionales.

¿Qué es el fuera de juego semiautomático?

El sistema SAOT es una tecnología avanzada desarrollada para asistir a los árbitros en la detección de posiciones de fuera de juego. A diferencia del VAR convencional, que requiere análisis manual de múltiples ángulos de cámara, el fuera de juego semiautomático puede identificar automáticamente si un jugador se encuentra en posición irregular en el momento exacto del pase. Esta herramienta combina cámaras de alta precisión, sensores en el balón e inteligencia artificial para detectar de manera inmediata las posiciones adelantadas.

El término “semiautomático” se mantiene porque, aunque el sistema proporciona información automática y precisa, requiere una verificación final por parte del equipo arbitral de vídeo antes de informar al árbitro principal. Esto asegura que los árbitros humanos retengan la responsabilidad final de cada decisión, combinando tecnología con criterio profesional.

Componentes técnicos y infraestructura

El fuera de juego semiautomático utiliza múltiples componentes tecnológicos trabajando en sincronía. En cada estadio donde se implementa esta tecnología, se instalan hasta 12 cámaras especiales bajo la cubierta del recinto, que monitorizan 29 puntos de datos en el cuerpo de cada jugador, incluyendo hombros, brazos, caderas, muñecas y tobillos. Estas cámaras capturan información 50 veces por segundo, proporcionando un nivel de precisión milimétrica en el seguimiento de posiciones.

El balón oficial del torneo también juega un papel fundamental en este sistema. Incorpora una unidad de medición inercial (IMU) en su interior que envía 500 señales por segundo. Este sensor registra el momento exacto en el que el jugador toca el esférico, información crucial para determinar si un atacante estaba en posición antirreglamentaria en el instante preciso del pase. Toda la información recopilada por las cámaras y los sensores se procesa a través de un potente software y un sistema avanzado de inteligencia artificial.

El Fuera de Juego Semiautomático le anuló dos goles a Lautaro Martínez ante Arabia en 2022. (Foto: Getty).

Publicidad

¿Cómo funciona el proceso de detección?

El funcionamiento del SAOT se divide en varios pasos secuenciales que garantizan precisión y velocidad. Cuando ocurre una jugada potencialmente irregular, el sistema de inteligencia artificial analiza automáticamente los datos de posicionamiento de todos los jugadores involucrados y del balón. Si detecta que un atacante recibía el esférico en posición de fuera de juego, emite una alerta automática a la sala de operaciones del VAR.

Una vez recibida la alerta, el equipo arbitral de vídeo corrobora esta información revisando visualmente el momento exacto del golpeo y la línea de fuera de juego generada automáticamente por el sistema. El sistema calcula la línea de fuera de juego basándose en el cuerpo del segundo-último defensor, tal como establece la Ley 11 de las Leyes del Juego. Si los árbitros de vídeo no están completamente de acuerdo con los datos propuestos por la tecnología, pueden ajustar manualmente el momento exacto del pase o la línea de fuera de juego utilizando las herramientas existentes.

Velocidad y eficiencia: ventajas del SAOT

Una de las principales ventajas del fuera de juego semiautomático es la drástica reducción en los tiempos de decisión. Mientras que una revisión de fuera de juego mediante VAR tradicional puede demorar más de 70 segundos, el SAOT reduce el tiempo de decisión a apenas 25 segundos. Esta rapidez mejora significativamente la fluidez del partido, reduciendo los tiempos de parón que tanto afectan la experiencia de espectadores y jugadores.

Publicidad

El sistema también minimiza el margen de error humano al utilizar datos exactos recopilados de múltiples puntos del cuerpo y del balón. El equipo arbitral no necesita trazar manualmente la línea de fuera de juego, tarea que históricamente ha sido fuente de controversias. Además, el SAOT genera automáticamente una animación en 3D que detalla perfectamente las posiciones de los jugadores en el momento del pase, permitiendo una visualización clara para espectadores en estadios y transmisiones televisivas en todo el mundo.

Implementación en competiciones internacionales

El fuera de juego semiautomático ha sido adoptado progresivamente por las principales competiciones del fútbol mundial. Tras sus pruebas exitosas en la Copa de Arabia 2021 y el Mundial de Clubes, el Sistema SAOT debutó oficialmente en el Mundial de Catar 2022, donde fue ampliamente reconocido por mejorar la precisión arbitral. Desde entonces, competiciones como la Champions League, la Premier League inglesa, La Liga española y la Serie A italiana han implementado esta tecnología con excelentes resultados.

En España, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) adjudicó la producción a la empresa Hawk-Eye Innovation en 2024. La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) confirmó recientemente que a partir de 2026, el Brasileirao será la primera liga de Sudamérica en utilizar esta tecnología, sumándose así a los estándares de la élite mundial del fútbol.

Publicidad

Avances para el Mundial 2026

La FIFA ha mejorado significativamente el SAOT para el Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. La versión 2026 incorpora inteligencia artificial más avanzada y un sistema de rastreo en tiempo real que monitorea docenas de puntos de datos por jugador múltiples veces cada segundo. Una innovación importante es que un audio automático ahora alerta al árbitro asistente si un jugador está más de 10 centímetros adelantado, mejorando la precisión respecto a versiones anteriores que solo notificaban cuando superaban los 50 centímetros.

En el próximo torneo, cada jugador será escaneado digitalmente en un proceso que tarda aproximadamente un segundo durante las sesiones fotográficas previas al torneo. Estos avatares en 3D potenciarán animaciones más claras del fuera de juego mostradas en las pantallas de los estadios y en transmisiones globales. Además, dos perspectivas virtuales replicando la visión de cada arquero asistirán en decisiones complejas de línea de visión, llevando la precisión arbitral a límites nunca antes alcanzados en la historia del fútbol profesional.