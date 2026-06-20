Galarza Fonda, emocionado tras ser MVP y héroe de Paraguay en el Mundial: “Raza guaraní”

Mientras define su futuro tras ser colgado en River, el mediocampista marcó el único tanto de la jornada ante Turquía y alivió a los de Alfaro.

La Selección de Paraguay inició el Mundial 2026 con una dolorosa goleada en contra a manos de Estados Unidos. Los de Gustavo Alfaro mostraron una cara débil y alejada de la historia aguerrida del país vecino, pero todo cambió de cara al segundo encuentro. La Albirroja se impuso por 1 a 0 con un golazo de Matías Galarza Fonda, se quedó con un futbolista menos y así y todo se llevó los tres puntos. De esta manera, quedó bien parado de cara a la última fecha, en la cual enfrentará a Australia, pensando en clasificar a 16avos de final.

La FIFA eligió a Matías Galarza Fonda como MVP -mejor jugador del partido- y el mediocampista no pudo ocultar su emoción. En diálogo con la prensa afirmó: “De las mejores noches de mi vida, sin dudas. Esta victoria es de todos. Hoy se demostró la raza guaraní. Los que en algún momento desconfiaron, hoy demostramos con un jugador menos. Hoy fuimos Paraguay más que nunca“.

Además, agregó: “Gracias al grupo, a los compañeros. Esta victoria es de todos. Hoy se demostró que esto es Paraguay. La verdad que va a ser inolvidable. Es el escenario más lindo del mundo, están los mejores. Es un orgullo. Espero que Paraguay esté contento. Gracias a toda la gente que vino a apoyar porque no es fácil”.

Galarza Fonda grita con todo su gol ante Turquía, al minuto de juego. (Foto: Getty).

Alfaro bancó a Galarza

En la conferencia de prensa posterior al duelo ante Turquía, el entrenador argentino ironizó sobre el supuesto bajón anímico que había sufrido Galarza Fonda tras confirmarse que no continuaría en River: “De pronto ayer éramos todos un desastre, Mati Galarza estaba deprimido y digo que siga deprimido de la misma manera porque si sigue jugando así… bueno. Por eso siempre digo que me peguen a mí y defiendan a los jugadores”.

Galarza Fonda define su futuro

El mediocampista llegó a River a mediados de 2025 y nunca logró establecerse. Tuvo malos rendimientos en líneas generales, nunca convenció al hincha y a comienzos de 2026 se fue a préstamo a Atlanta United. Los estadounidenses no ejecutaron la opción de compra y el paraguayo deberá regresar al Millonario, pero desde Núñez ya avisaron que no va a ser tenido en cuenta y deberá buscar club.

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