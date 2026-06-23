Haaland, el remo vikingo que se hizo viral y que replicaron los jugadores de Noruega tras clasificarse

Lo iniciaron los hinchas, lo replicó hasta el Primer Ministro noruego y los jugadores lo hicieron tras vencer a Senegal.

Fueron 28 años sin un Mundial y ya se clasificaron a los 16avos… ¡Mirá si no se iban a quedar después de la victoria con Senegal a celebrar con sus hinchas! Un show espectacular dieron los jugadores de Noruega en tándem con sus hinchas, cada uno desde su sitio pero unidos en un sentimiento: remar y remar hasta que la selección llegue lo más lejos posible. Con dos de sus estrellas por delante: Erling Haaland y Martin Ødegaard.

Goleador y capitán organizaron la remada colectiva. Foto FIFA

El festejo comenzó como una idea de los hinchas en abril de este año: tienen un grupo (realizan hasta reuniones), un perfil de Instagram y coordinadores que pasan la palabra de cada festejo. Para el Viking Row Halvor Viste Berg y Mr. RowRow son los dos que dan inicio al remo colectivo, haciendo sonar el cuerno y todos, ordenados, sentados hombro con hombro y a la perfección comienzan a mover los brazos al ritmo del tambor, que va acelerando el ritmo con cada golpe. El efecto impacta: parecen estar moviendo la cancha.

Antes del Mundial, el propio plantel noruego eligió posar con look vikingo y todo cerró a la perfección. Aunque el ser vikingo no es sólo propiedad de Noruega (eran navegantes, agricultores y guerreros de Escandinavia, es decir que también podían ser suecos o daneses), fueron quienes lo llevaron al Mundial y lo hicieron viral.

Primero desde las tribunas, luego en las calles de Estados Unidos y hasta el Primer Ministro y el parlamento imitaron la celebración al grito de Ro! (se pronuncia Ru). Y ahora le llegó al plantel, que tras ganar su primer partido ante Irak y luego de vencer a Senegal y asegurar su lugar en 16avos (aún debe jugar ante Francia el viernes).

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Según contó el goleador, ya estaba acordado con capitán Martin Ødegaard que en caso de ganarle a Senegal iban a replicar el remo colectivo junto con los fanáticos en las tribunas. “Martin me preguntó antes del partido: ‘¿Crées que deberíamos unirnos?’ Le dije: ‘Si ganamos, hagámoslo, ¿por qué no?'”.

Y así fue que, una vez que se cerró el 3-2 ante los africanos, tomaron un bombo de la tribuna y, con todo el plantel de cara a la tribuna, se sentaron en la ya famosa fila vikinga y compartieron el ritual. Hasta el entrenador Ståle Solbakken, buscaron se sumó en el césped del MetLife Stadium, en New York. “Es divertido para los aficionados. No remaremos después de la Copa del Mundo, pero esto puede ser un atractivo durante el torneo”, dijo el DT.

“The Viking are coming”, la foto de Noruega antes del Mundial. Foto DAVID YARROW

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Haaland tenía claro que era el momento perfecto para hacerlo: “Ahora mismo no me importa mucho ese partido. Hemos pasado. Hemos pasado. Probablemente nos ganen, probablemente ganen todo el torneo”, dijo sobre el partido que se viene ante Francia. Era el día.

La foto Vikinga y Maradona

Hay un detalle que une a la foto que se sacó el plantel noruego antes del Mundial y Diego Maradona: Haaland convocó a David Yarrow, fotógrafo escocés que hace décadas se dedica a la fotografía artística y al cual una foto le cambió la vida. Fue nada menos que la que le sacó a Diego Maradona con la Copa del Mundo en el Estadio Azteca, el 29 de junio de 1986.

En aquel entonces tenía 20 años y sobornó a un guardia con un whisky para poder ingresar al campo de juego como fotoperiodista independiente. “Recuerdo ese día como si fuera ayer, y tuve la suerte de tener mi momento en el caos. Maradona se veía magnífico cabalgando sobre los hombros argentinos, pero poco sabía en ese entonces que mi fotografía resistiría la prueba del tiempo. Maradona era un genio y le debo mucho“, dijo hace unos años entrevistado por The Guardian.

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Yarrow ya había fotografiado a Haaland en soledad, vestido como Vikingo y allí surgió la idea de la megaproducción para todo el plantel. La foto hoy se encuentra en la base estadounidense el equipo, a modo de motivación y para recordarles que “los Vikingos están llegando”, como titularon a la imagen. Más allá de eso, la idea de la foto es recaudar fondos para organizaciones benéficas.

“Para mí es muy importante que no se viera como Haaland, Odegaard y otros 24 jugadores; era importante fomentar un sentimiento de equipo”, explicó Yarrow. Eso mismo se sintió ayer luego de la victoria. Todos unidos y remando hacia adelante.