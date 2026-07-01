Horror en México: tres fallecidos por los festejos tras la clasificación a octavos de final del Mundial 2026

La victoria sobre Ecuador trajo consecuencias muy graves en los festejos que se desataron en Ciudad de México.

La histórica victoria de México sobre Ecuador, con la que el plantel dirigido por Javier Aguirre clasificó a los octavos de final del Mundial y con el que, por primera vez en la historia, alcanzaron el quinto partido del certamen, generó una historia repleta de espanto, horror y dolor.

Seguí todas las acciones del Mundial 2026 por Disney+

Los habitantes de Ciudad de México, popularmente conocida como México DF, salieron a las calles para celebrar el triunfo y la clasificación, además de mantener la ilusión de conquistar el título. Pero entre toda la algarabía, llegó lo peor: fallecieron tres personas.

Según la autoridad de salud pública de la ciudad, quienes perdieron la vida fueron una mujer de 19 años, un hombre de 44 años y otra femenina de 48 años. Incluso, revelaron que los servicios médicos de emergencia practicaron reanimación cardiopulmonar a las tres víctimas, pero que todas fallecieron por asfixia y fueron identificadas por sus familias.

El lugar en donde se produjo el fallecimiento de los hinchas mexicanos. (Héctor Quintanar/Getty Images)

“Desde el Gobierno de la Ciudad de México, enviamos nuestras condolencias a los familiares, amigos y seres queridos, a quienes se les brindará todo el apoyo que necesiten durante estos tiempos difíciles”, expresa la autoridad de la salud pública en un comunicado que difundieron después de que se conociera el deceso de las víctimas.

Cabe destacar que las tres personas fueron encontradas inconscientes en las calles aledañas al monumento al Ángel de la Independencia, en el Paseo de la Reforma, en el centro de la Ciudad de México.

Publicidad

El mensaje de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México

Clara Brugada, a través de sus redes sociales, emitió un mensaje para rendirle homenaje a las víctimas que se llevaron los festejos por el triunfo del conjunto mexicano sobre el ecuatoriano.

“Con el corazón en la mano, les envío un fuerte abrazo y mis más sinceras condolencias a sus seres queridos. Reiteramos el llamado a celebrar siempre con responsabilidad, cuidado y empatía”, escribió la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Publicidad

DATOS CLAVES