Inglaterra vs. Croacia: por qué no juega Cole Palmer el partido del Mundial 2026

El crack del Chelsea no fue tenido en cuenta por Thomas Tuchel para disputar la Copa del Mundo.

Inglaterra y Croacia abren el último grupo del Mundial 2026 con un verdadero partidazo. En Dallas, el estadio más grande que alberga este certamen, el equipo dirigido por Thomas Tuchel y el de Zlatko Dalic se verán las caras en un duelo que promete y mucho.

Entre las ausencias que tendrá el combinado inglés se destaca el nombre de Cole Palmer, quien si bien no tuvo una buena temporada con el Chelsea, el enganche surgido en la cantera de Manchester City es una de las grandes figuras individuales de los Tres Leones en los últimos años.

De todas formas, Thomas Tuchel pensó en rendimientos actuales a la hora de dar la lista de 26 convocados y decidió dejar afuera de la nómina a Cole Palmer. Así, el mediapunta del equipo londinense no jugará ante Croacia y tampoco ninguno de los partidos de Inglaterra en la Copa del Mundo.

Cole Palmer, ausente en el Mundial para Inglaterra (Getty)

Las formaciones de Inglaterra y Croacia

Inglaterra : Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon.

: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O’Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice, Jude Bellingham; Noni Madueke, Harry Kane y Anthony Gordon. Croacia: Dominik Livaković; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Luka Vušković, Joško Gvardiol, Ivan Perišić; Martin Baturina, Luka Modrić; Mario Pasalic, Petar Sučić y Petar Musa.

El Grupo L del Mundial

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El fixture del Grupo L del Mundial