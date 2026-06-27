Jamal Sellami, DT de Jordania, envió un mensaje a Messi y la Selección Argentina: “Dirán que les tememos, pero estamos muy motivados”

El entrenador de Al Nashama espera que el equipo pueda dejar una huella histórica ante los vigentes campeones del mundo.

La Selección de Jordania se despide este sábado de la primera Copa del Mundo de toda su historia, en la que todavía no ha podido cosechar puntos pero de todos modos ha logrado hacer sentir orgulloso a todo un país que toma como broche de oro la posibilidad de enfrentar a la Selección Argentina, campeona defensora, y que prepara una auténtica festividad para apoyar a los suyos a la distancia.

Consciente de todo lo que se ha generado en la previa, el entrenador Jamal Sellami aseguró que saldrán a la cancha sin ningún tipo de presión, pero deseosos de dejar bien representado al fútbol jordano ante la que calificó como la mejor selección del mundo.

“Es la oportunidad de dejar una huella única en el torneo. Este es un partido que van a ver todos en Jordania y por eso queremos representar bien al país. Algunos dirán que les tememos, que nos presiona, pero muy por el contrario estamos estamos muy motivados por jugar contra Messi, que lo ha logrado todo, contra Argentina, contra los mejores jugadores del mundo”, señaló en la conferencia de prensa que brindó desde Dallas.

Atento a la confirmación que hizo Lionel Scaloni de que Lionel Messi iniciará el partido entre los suplentes para tener descanso, Sellami opinó: “Incluso si él no juega, nos enfrentaremos a un equipo muy fuerte, muy sólido. Debemos concentrarnos en nuestras capacidades y hacer de este partido un buen recuerdo para la selección jordana en su primer Mundial”.

Sellami espera que Jordania deje huella en el partido contra Argentina.

Jordania prepara una fiesta

Incluso cuando el partido comenzará a disputarse a las cinco de la mañana en Jordania, el país tiene preparada una auténtica fiesta para la despedida de su seleccionado de la primera Copa del Mundo de su historia, enfrentándose nada menos que a la Selección Argentina.

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De manera oficial, se anunció la organización de eventos de apoyo masivos en distintas gobernaciones del reino, con epicentro en Amán, su capital, donde desde el primer partido ante Austria se pudo seguir el partido desde la pantalla gigante que se colocó en su histórico Anfiteatro Romano. También se transmitirá en la Plaza de la Gran Revuelta Árabe en Aqaba, poniéndose a disposición de los hinchas servicio de transporte público gratuito para que puedan acercarse a esos dos puntos masivos.

Ya se prepara un recibimiento de honor

Más allá de que el duelo ante Argentina vaya a ser el último de la Selección de Jordania en el Mundial, siendo muy probable que su vuelta a casa sea sin haber cosechado ni un solo punto, en el país ya se ha pedido a las autoridades que se organice un recibimiento de honor para Al Nashama.

“Las redes sociales se inundaron de mensajes de orgullo y lealtad hacia los jugadores, ya que se considera que llegar al escenario mundial era un logro único que pasaría a la historia, exigiendo que el gobierno y la federación organizaran una procesión popular y un homenaje a la altura del equipo, similar a las celebraciones por la clasificación en 2025 o la Copa Asiática de 2023″, se reportó desde Roya News.

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