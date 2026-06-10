La cabeza de Thiago Almada está puesta en lo que será su segunda participación en la Copa del Mundo, donde le tocará volver a vestir la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Pero a su vez, sabe que su futuro puede modificarse.

Si bien está cómodo en la ciudad de Madrid, el Guayo quiere cambiar de aire para tener mayor rodaje. Y una vez que finalice la participación de la Albiceleste en la cita mundialista analizará todas las opciones. Eso sí, mientras tanto, desde Flamengo y River le hacen saber que quieren contar con sus servicios.

A la información que reportó el medio brasileño Globo, que sentenció que “Almada quiere esperar hasta después del Mundial para ver si recibe ofertas de Europa, que actualmente es su prioridad”, BOLAVIP pudo confirmar que retornar a Sudamérica no es una posibilidad. De esa manera, y por más negociación que realicen los clubes, la situación está más que clara.

Con un contrato que lo une a Atlético de Madrid hasta mediados de 2030, a principio de año el ex Vélez fue buscado por Palmeiras. Sin embargo, desde el Colchonero se negaron a negociarlo porque era una pieza importante para Diego Simeone. Ahora, la pelota la tiene el jugador, que ya sentenció su idea, tanto deportiva como también en cuanto al proyecto de vida.

Thiago Almada, en el radar de River y Flamengo, quiere seguir en Europa.

Los números de Thiago Almada

A lo largo de su carrera como futbolista profesional, Thiago Almada ha logrado diagramar 59 anotaciones y 43 asistencias al cabo de 269 compromisos de carácter oficial a nivel de clubes.

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¿Qué dijeron en River sobre la chance de sumar a Thiago Almada?

“Almada es complejo porque el monto es importante, pero no lo digo por él. River no tiene que tenerle miedo a esos montos si el potencial del jugador permite avanzar”, explicó el presidente del Millonario sobre la chance de fichar al campeón del mundo en 2022.

Y se extendió sobre la posibilidad de hacer un importante desembolso de dinero por Almada: “Hoy la prioridad es que River juegue bien al fútbol. Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance y así lo vamos a ejecutar. Los montos estarán en la inteligencia de cada operación”, dijo en ESPN.

Thiago Almada en la Selección Argentina. (Marcelo Endelli/Getty Images)

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