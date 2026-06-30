El entrenador de Alemania expresó su decepción por la temprana eliminación del Mundial 2026. No obstante, manifestó su deseo de seguir en el cargo.

Alemania se despidió de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Luego de ganar el Grupo E (en el que goleó a Curazao 7 a 1, venció a Costa de Marfil 2 a 1 y cayó con Ecuador por 2 a 1), fue desplazado de la competencia en los 16vos de final, por penales, a manos de Paraguay en el estadio Foxborough de Boston.

En los 90 y en los 30 del alargue empataron 1 a 1 (goles de Julio Enciso y Jai Havertz), pero luego falló 3 disparos desde el punto del penal (Havertz, Nick Woltemade y Jonathan Tah) y fue superado por el combinado guaraní por 4 a 3. De esta manera, los de Gustavo Alfaro siguen camino a los Octavos de Final en donde enfrentarán a Suecia o Francia.

Al respecto de lo que fue la temprana despedida de Alemania del torneo que se está jugando en tierras norteamericanas, el que habló fue su entrenador, Julian Nagelsmann: “Esta es la tercera eliminación consecutiva, por lo que ya no somos parte de los equipos de primer nivel. Si te elimina Paraguay, no somos un equipo de primer nivel”.

En esa misma línea, en conferencia de prensa, el estratega teutón manifestó sus sensaciones por el inesperado resultado y aclaró que, más allá del fracaso, su intención es continuar en el cargo: “Estoy muy decepcionado. Sé que mucha gente quiere que me vaya, pero me encantaría seguir si la DFB (Federación Alemana de Fútbol) me quiere. Le daré mis argumentos a las autoridades. No soy alguien que huye”.

Julian Nagelsmann en la antesala de la tanda de penales. Getty Images.

Alemania solo ganó cuatro partidos en la Copa del Mundo desde que fue campeón en Brasil 2014

La última gran participación de la Selección de Alemania en la Copa del Mundo fue en Brasil 2014, edición en la que fue campeón. De ahí en más, se despidió en fase de grupos tanto en Rusia 2018 como en Qatar 2022, además de la última derrota mencionada en los 16vos de final de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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Por cierto, tras aquella final en el Estadio Maracaná frente a Argentina, el conjunto teutón solo acumuló cuatro victorias en la competencia: 2 a 1 vs. Suecia en 2018, 4 a 2 a Costa Rica en 2022 y 7 a 1 a Curazao y 2 a 1 a Costa de Marfil en el torneo que se está llevando a cabo en Norteamérica.

En síntesis