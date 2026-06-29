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Mundial 2026

Julian Nagelsmann le añade dramatismo al Alemania vs. Paraguay: ”Es de vida o muerte”

El entrenador de la Selección de Alemania se refirió al cruce que protagonizarán sus dirigidos frente a los de Gustavo Alfaro este lunes.

Julián Nagelsmann dijo que espera que Paraguay sea un rival incómodo en el partido que jugarán por los 16vos de final del Mundial 2026.
Julián Nagelsmann dijo que espera que Paraguay sea un rival incómodo en el partido que jugarán por los 16vos de final del Mundial 2026.

Este lunes 29 de junio se sabrán tres clasificados a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno saldrá de Brasil vs. Japón (Houston), el otro de Países Bajos vs. Marruecos (Monterrey) y el restante de Alemania ante Paraguay (Boston).

Respecto al último citado, el que habló fue Julian Nagelsmann, estratega del conjunto teutón, en la conferencia de prensa previa habitual: “Es un partido de vida o muerte. Los chicos traerán su mejor juego. Tenemos que ser pacientes porque Paraguay es un equipo que defiende bien y se mantiene compacto. Tienen buenos jugadores y jugadores físicos fuertes”.

Por otro lado, no pudo evitar recordar su última derrota: ”Queremos trasladar al campo el ambiente positivo que vivimos como grupo. No siento que tenga algo que demostrar, excepto ayudar a mis jugadores y prepararlos bien para el partido. Todos queremos hacerlo mejor que contra Ecuador“.

Para cerrar, describió los puntos más fuertes deI combinado guaraní: ”Intentan mantenerse compactos, ganar los duelos. Buscan disputar los segundos balones. Cuando ganan ese segundo balón, juegan directo; intentan buscar el espacio a la espalda. Tienen muy buenos jugadores, defienden bien y son futbolistas fuertes y físicos. Será un rival incómodo para nosotros. Necesitamos un partido perfecto mañana ”.

Nagelsmann en el partido frente a Ecuador. Getty Images.

Nagelsmann en el partido frente a Ecuador. Getty Images.

El posible cruce entre Alemania y Francia en los 8vos de final del Mundial 2026

En Europa ya se habla de lo que podría llegar a ser un cruce entre Francia y Alemania por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Para que eso se dé los teutones deberían vencer a Paraguay, en tanto que los galos tendrían que hacer lo propio frente a Suecia. De concretarse, chocarán el sábado 4 de julio en Filadelfia.

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Todos los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica 0 – 1 Canadá (Sede: Los Ángeles)
29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)
29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)
29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)
30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)
30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)
30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)
1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)
1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)
1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)
2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)
2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)
2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)
3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)
3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)
3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)

Germán Carrara
Germán Carrara
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