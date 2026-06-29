Julian Nagelsmann le añade dramatismo al Alemania vs. Paraguay: ”Es de vida o muerte”

El entrenador de la Selección de Alemania se refirió al cruce que protagonizarán sus dirigidos frente a los de Gustavo Alfaro este lunes.

Este lunes 29 de junio se sabrán tres clasificados a los Octavos de Final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Uno saldrá de Brasil vs. Japón (Houston), el otro de Países Bajos vs. Marruecos (Monterrey) y el restante de Alemania ante Paraguay (Boston).

Respecto al último citado, el que habló fue Julian Nagelsmann, estratega del conjunto teutón, en la conferencia de prensa previa habitual: “Es un partido de vida o muerte. Los chicos traerán su mejor juego. Tenemos que ser pacientes porque Paraguay es un equipo que defiende bien y se mantiene compacto. Tienen buenos jugadores y jugadores físicos fuertes”.

Por otro lado, no pudo evitar recordar su última derrota: ”Queremos trasladar al campo el ambiente positivo que vivimos como grupo. No siento que tenga algo que demostrar, excepto ayudar a mis jugadores y prepararlos bien para el partido. Todos queremos hacerlo mejor que contra Ecuador“.

Para cerrar, describió los puntos más fuertes deI combinado guaraní: ”Intentan mantenerse compactos, ganar los duelos. Buscan disputar los segundos balones. Cuando ganan ese segundo balón, juegan directo; intentan buscar el espacio a la espalda. Tienen muy buenos jugadores, defienden bien y son futbolistas fuertes y físicos. Será un rival incómodo para nosotros. Necesitamos un partido perfecto mañana ”.

Nagelsmann en el partido frente a Ecuador. Getty Images.

El posible cruce entre Alemania y Francia en los 8vos de final del Mundial 2026

En Europa ya se habla de lo que podría llegar a ser un cruce entre Francia y Alemania por los 16vos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. Para que eso se dé los teutones deberían vencer a Paraguay, en tanto que los galos tendrían que hacer lo propio frente a Suecia. De concretarse, chocarán el sábado 4 de julio en Filadelfia.

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Todos los cruces confirmados de los 16vos de Final del Mundial 2026

28 de junio: Sudáfrica 0 – 1 Canadá (Sede: Los Ángeles)

29 de junio: Alemania vs. Paraguay (Sede: Boston)

29 de junio: Países Bajos vs. Marruecos (Sede: Monterrey)

29 de junio: Brasil vs. Japón (Sede: Houston)

30 de junio: Francia vs. Suecia (Sede: Nueva York / Nueva Jersey)

30 de junio: Costa de Marfil vs. Noruega (Sede: Dallas)

30 de junio: México vs. Ecuador (Sede: Ciudad de México)

1 de julio: Inglaterra vs. RD Congo (Sede: Atlanta)

1 de julio: Bélgica vs. Senegal (Sede: Seattle)

1 de julio: Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina (Sede: Bahía de San Francisco)

2 de julio: España vs. Austria (Sede: Los Ángeles)

2 de julio: Portugal vs. Croacia (Sede: Toronto)

2 de julio: Suiza vs. Argelia (Sede: Vancouver)

3 de julio: Argentina vs. Cabo Verde (Sede: Miami)

3 de julio: Colombia vs. Ghana (Sede: Kansas City)

3 de julio: Australia vs. Egipto (Sede: Dallas)